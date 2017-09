Musica in Galleria a Sassari

Il centro d’arte e cultura Arte Kaos & Poesia inizia gli incontri musicali che aprono le porte alle prossime stagioni.



Dopo la serata di poesia del 16 settembre che ha visto la presentazione della nuova silloge di Giuseppina Carta, Amore A Piene Mani ed. NOSM, che ha ufficialmente aperto la rassegna “ un libro al mese con autore”, è ora la volta delle rassegne musicali.



Due gli appuntamenti che prenderanno il via questo week end, venerdì 22 alle 20,00 saranno ospiti i “SONOS DE ENTU” quintetto a fiati che eseguiranno brani del repertorio classico barocco tra i primi del 800’ e fine 900’, Strauss, Haydn, Ibert, ecc … uno scorcio di un secolo che fu più vicino all’arte e alla vita mondana del periodo; gli esecutori sono flauto: Tony Chessa, oboe: Luigi Mulas, fagotto: Giovanna Virdis, corno: Lorenzo Agnesa, clarinetto: Fabio Melis.





Altro appuntamento sabato 23 alle 19,00 con il cantautore Franco Sechi accompagnato alle chitarre da “ Carl & Pier” che eseguiranno brani ispirati dalle diverse culture presenti in città e per l’appunto denominando l’evento “ Istranzas” inteso come ospiti per sottolineare l’integrazione delle diverse etnie e la popolazione locale.



Gli eventi sono autogestiti e a carattere di autofinanziamento.



Prossimamente gli eventi musicali al centro d’arte e cultura Arte Kaos & Poesia si articoleranno in diversi ritmi e stili sonori che via via acquisteranno un appuntamento per rivivere il centro storico immersi nell’arte la musica e la cultura.



Il 23 settembre con l’evento musicale di Franco Sechi si aprirà la mostra “ Collezioni D’Autore 2” interessante esposizione di opere eseguite da vari autori conosciuti o meno messi a disposizione da collezioni private o da privati e sarà visibile al Corso Vittorio Emanuele 60, Sassari sino al 30 di settembre.