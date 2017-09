Su Gorropu il sogno di ogni escursionista

Il Canyon di Su Gorropu è il sogno di ogni escursionista. Il trekking prevede una bella passeggiata lungo il sentiero che risale il Rio Flumineddu, lo stesso fiume che in milioni di anni ha scavato la roccia calcarea del Supramonte dando origine a questo fantastico canyon.

Le acque del rio che scorre tra le bianchissime rocce del Supramonte faranno da cornice al nostro fantastico trekking insieme a una verdeggiante vegetazione tra lecci macchia e i bellissimi olmi sino alla scoperta di Su Gorropu.





Arrivati al canyon faremo un percorso al suo interno e li pranzeremo. Il rientro alle macchine è previsto il pomeriggio entro le 17:30.



Prenotazioni e Informazioni ai numeri: 0783 1930040 / 392 2832997 Luca

Il numero di partecipanti è limitato

Vi daremo conferma a breve delle condizioni meteorologiche per il weekend



Caratteristiche percorso e grado di difficoltà

Trekking a Su Gorropu: Una volta raggiunto il ponte di S'Abba Arva, in cui è possibile parcheggiare l'auto, si prosegue a piedi sulla sterrata che fiancheggia il rio Flumineddu fino a raggiungere dopo circa 2 h l'imbocco della gola.

Livello di difficoltà: “E” escursionistico facile. Il percorso di Gorropu è su sentiero in gran parte ombreggiato Guida AIGAE e GAE: Luca Selis



Costo di partecipazione

€ 20 a persona / € 10 per i bambini sino ai 14 anni (comprende il costo di € 3,50 a persona d’ingresso a Gorropu)



Indicazioni per i partecipanti - chi può partecipare:

Possono partecipare persone in buono stato di salute mediamente allenate



Assicurazione: Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione.



Abbigliamento consigliato:

Abbigliamento a strati - maglia traspirante; - felpa in cotone con zip; - giacca a vento; - capellino - scarpe da trekking - cambio da lasciare in auto.



Luogo e ora d'incontro:

Per chi arriva da Provincia Cagliari e Oristano Ore 8:30 Autogrill Agip Abbasanta direzione Nuoro: di seguito link di Google Maps https://www.google.it/maps/place/Eni/@40.1090903,8.7897792,17.83z/data=!4m8!1m2!2m1!1sautogrill+Agip+vicino+a+Abbasanta,+OR!3m4!1s0x12ddb84d257ba305:0xc9548423a7b4591!8m2!3d40.1094!4d8.7929?hl=it&authuser=0 Per chi arriva da Provincia di Sassari Nuoro e Olbia ore 9:50 al bar stazione carburanti di Via Kennedy, 1 a Dorgali https://www.google.it/maps/@40.2959957,9.5838654,3a,60y,270h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1srGXEsv4fAUvRDpsLABDhOQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=it&authuser=0