Una giornata tra scienza e storia dei Culti degli antichi abitatori del mediterraneo e della Sardinia in particolare.



Con visita ai luoghi antichi dei Shardana millenari, Domus de Janas e antiche abitazioni e immagini sacre con le loro caratteristiche benefiche che gli antichi conoscevano bene e che Mauro Aresu e Leonardo Melis ci illustreranno, ognuno con la sua scienza ...in Loco prima e nel salone della Biblioteca poi in conferenza.



