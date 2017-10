Corso di gps, app gps, cartografia e orientamento a Sinnai

Che si tratti della campagna attorno alla città o della più selvaggia montagna, oggi la tecnologia consente di conoscere e controllare una quantità di dati geografici inimmaginabile fino a poco tempo fa, ma senza una apposita formazione si rischia di non potere mettere a frutto queste preziose possibilità.



Fioriscono in tutto il territorio iniziative sociali di quello che potrebbe definirsi attivismo geografico: grazie a gps e smartphone i cittadini tengono traccia di vie e spazi, per condividere informazioni e risorse, utili per lo svago, per il lavoro e anche per la sicurezza.





Anche in Sardegna OpenStreetMap, la mappa sviluppata da volontari e cittadinanza, strumento per successive applicazioni, cresce incessante e quasi si crea una nuova concezione della geografia, non più insieme di nozioni ma raccolta e sistemazione di dati rilevati in prima persona. Anche i semplici appassionati, che si tratti di cercatori di funghi, di camminatori, di ciclisti, di amanti dell’archeologia e così via apprezzano sempre più l’uso del gps per risparmiare tempo, procedere in sicurezza e massimizzare e diffondere la conoscenza del territorio.



Per queste ragioni a Sinnai si svolgerà un corso base di gps, app gps, cartografia e orientamento in due giornate, sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre 2017, dalle 9.30 alle 18, presso la sede di Sardinia Biking, società di servizi escursionistici.



Si apprenderanno funzioni base del GPS, come seguire una traccia, rilevare un sentiero, prendere le coordinate di un punto di interesse. Si illustreranno le possibilità sul mercato per la cartografia interna ai GPS stessi e per elaborare i dati tramite i software cartografici.



Non si trascurerà la lettura delle carte topografiche, l’uso dei segni convenzionali e l’orientamento con la carta stessa e con la bussola. Sarà lasciato ampio spazio alle domande dei corsisti e si svolgeranno esercitazioni pratiche all’esterno della sede e nella Pineta di Sinnai.



Il costo del corso è di 70 € per chi si iscrive entro il 2 ottobre (iscrizioni già aperte), di 80 € per chi si iscrive dal 3 ottobre (chiusura iscrizioni il 12 ottobre). Il docente è la guida turistica sportiva Amos Cardia, creatore e guida di viaggi avventura in mountain bike e a piedi con l’uso del GPS.



Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Iscrizioni: https://corsogps.jimdo.com/iscriviti/ Ulteriori informazioni: https://corsogps.jimdo.com; info@sardiniabiking.com; tel. 349.342.00.05.