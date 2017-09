Antologia "Scriviamo con Carmen" al Lazzaretto S. Elia di Cagliari

L’antologia intitolata Scriviamo con Carmen raccoglie gli scritti, le opere poetiche e i racconti delle allieve e degli allievi dei corsi che Carmen tiene, a Cagliari presso l’associazione Donne al Traguardo di Silvana Migoni, presso l’Accademia d’Arte Santa Caterina di Cagliari, e a Capoterra nella serie di corsi organizzati dalla consigliera comunale Roberta Marcis.



Per semplicità potremmo parlare di corsi di scrittura creativa ma Carmen preferisce definirli corsi di scrittura espressiva.

Questo ci porta a fare un ragionamento necessario sull’utilità e la funzione dei corsi di scrittura che tanto sono diffusi ormai in tutta Italia e che stanno diventando sin troppo inflazionati.



La scrittura in effetti non si può insegnare. La scrittura è frutto di letture, di osservazione, di ascolto, di talento e di storie da raccontare. E queste storie sono quelle che cerca Carmen, non vuole insegnare come si scrive, ma da buona levatrice tirare fuori dalle sue corsiste e dai suoi corsisti quei versi e quei racconti che hanno dentro. E le nascite volute da Sa Levadora Carmen trovano ora una sua forma compiuta in questa prima antologia, a cui faranno seguito delle altre. Con lo scopo e la speranza che qualcuno, o più di qualcuno, di questi autori porti in luce un’opera singola, un intero volume col proprio nome stampato sopra. Testo di Roberto Sanna e immagine rilevati dal web