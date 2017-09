A seguito del notevole interesse dimostrato dall'utenza riparte il corso di genealogia "Da te ai tuoi antenati" , un ciclo di incontri gratuiti a cura di Maurizio e Daniela Polelli, genealogisti di Family Search, sede di Modena per imparare a cercare i nostri antenati, conoscere le nostre radici e avviare una ricerca genealogica.



Calendario degli incontri - Sala di studio ore 14:30 - 16:30

Mercoledì 27 settembre - Storia dei cognomi - Le quattro generazioni

Mercoledì 3 ottobre - Gruppo familiare - Diario personale

Mercoledì 11 ottobre - Storia personale - Fonti di informazione in Italia

Mercoledì 18 ottobre - Storia familiare - Come cercare i parenti nel mondo

Mercoledì 25 ottobre - Calendario: da Numa Pompilio a Gregorio XIII - Come datare le vecchie foto

Mercoledì 8 novembre - Come leggere i documenti antichi Mercoledì 15 novembre - L’uso del computer nella genealogia: prima parte

Mercoledì 22 novembre - L’uso del computer nella genealogia: seconda parte

Mercoledì 29 novembre - Lo stemma di famiglia: prima parte Mercoledì 6 dicembre - Lo stemma di famiglia: seconda parte



Per partecipare al corso è necessario inviare l’adesione entro il 22/09/2017 all’indirizzo mail: as-nu@beniculturali.it, o telefonare in orario d'ufficio al 0784/33476.