Sul Flumendosa a Villanova Tulo

Un tratto del corso del Flumendosa poco battuto dall'escursionismo sarà la nostra meta di domenica.

Sono stata affascinata dal silenzio, rotto solo dai suoni dell'acqua e delle specie animali, e dal paesaggio, fortemente modellato da potenti forze naturali, che hanno agito sin dal passato più lontano e continuano ancora oggi, seppure in modo diverso, la loro attività.



Cammineremo accanto al fiume, guadandolo di quando in quando, per addentrarci nella valle. Troveremo un'inattesa cascata, attiva anche nel periodo siccitoso.

Chi vorrà potrà bagnarsi nelle pozze cristalline.





Lunghezza: circa 6 Km, Dislivello in salita: circa 100 m, tempo: circa 4 ore



Partenza ore 7:45 dal parcheggio del Cimitero di Monserrato.

Auto propria, scarpe da trekking (da poter immergere nel fiume), pranzo al sacco, acqua da bere, costume e asciugamano.

E' opportuno portare un cambio completo da tenere in auto.

Costo: € 15 a persona

Adesioni entro le ore 20 di venerdì 22 settembre al 3489305607 www.allascopertadi.it