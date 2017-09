Peace Drums nel Giardino Megalitico di San Sperate

Peace Drums, Lampedusa suona e il Mediterraneo risuona per lanciare un messaggio di pace e dialogo tra i popoli del Mediterraneo!



In Sardegna sarà San Sperate a risuonare per la pace e il dialogo tra i popoli, grazie all'organizzazione di Liberafest e Sonos Giardino Megalitico, con il patrocinio del Comune di San Sperate!!!



Il tutto in diretta streaming, Facebook e radio con collegamenti in tutte le città che hanno aderito, San Sperate con Lampedusa, Gaza, Messina, Tunisi, Catania, Venezia e tante altre località.

Associazioni che hanno aderito; Mezcla Intercultura, Sardegna Palestina, Sardegna Libano, Arci Sardegna, Emergency Cagliari, Biodanza Sardegna, Ero Straniero, Terra Battuta, Associazione Gramsci Cagliari, Pinuccio Sciola Museum, Madiba Sinnai, NoArte, @migus, Anpi Cagliari, Sunu Gaal, Isar Coop, Coloris de Limbas, Scuola popolare di poesia, San Sperate a quattro zampe, Save the Children Cagliari, Amal Sardegna Marocco



Ore 17 conferenza "Ricuciamo le spOnde"

Presenta la serata Chiara Mura



Ore 19 TamburA Battenti e Bateras Beat Ore 20 concerto con I ragazzi de "il muro d'Europa" con Alessio Mura _ inno all'integrazione: "Dimmi cosa so(g)no" Mamadou Mbengas Azzurra Parisi Tonino Macis e Battista Dagnino "Sulle onde di Fabrizio De André" Sista Namely e The Islanders Isla Sound Dress in Black Moses Concas



Durante il cambio palco le poesie di; Massimo Putzu Andrea Vicentini Andrea Melis Pinuccio Sciola letta da Maria Sciola accompagnata da Stefano Minnei alla fisarmonica



Presentazione del progetto muralistico ideato da Barbara Cappella "Ricuciamo le spOnde" Durante tutta la giornata verrà proiettato il Cortometraggio "Poseidonia" di Rosaria Straffalaci e Pietrina Atzori Troverete inoltre i banchetti delle associazioni che hanno aderito e banchetti artigianali Testo e immagine rilevati dal web