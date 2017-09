A Cagliari la mostra Una Danza per gli Occhi

Si inaugura il 21 settembre dalle ore 18,30 la mostra personale di Zaza Calzia “Una Danza per gli OcchiI” curata da Anna Oggiano.



In mostra i collage e gli occhi-burka che abbracciano 30 anni di attività dell'artista.



La mostra è visitabile fino al 6 ottobre dal mercoledì al venerdì dalle ore 19,00 alle 21,00.



"Una serie di opere, collage e occhi-burka che abbracciano 30 anni di produzione di Zaza Calzia, si confrontano nella mostra in corso a Cagliari in via Mameli 187 presso spazio E_EMME.



L'artista col tempo ha rarefatto le superfici dei collage e cercato dentro i piani continui di colore il ritmo del respiro. I frammenti di carta, intuizioni ed emozioni , hanno occupato piccole dimensioni traendo forza espressiva dall'utilizzo sapiente del supporto bianco di carta, il colore che, per istinto, gli uomini identificano col nulla per la facilità con cui ogni cambiamento viene rilevato. Dagli acrilici scuri e mossi, lavorati con pennellate cariche di pathos ed energia, emergono, come divinità arcaiche, vigili occhi di donne, indagatori e straordinariamente sereni, pieni di un sapere che si perde nella notte dei tempi. Enigmatici non offrono soluzioni lasciandoci avvicendare/alternare/vagare tra l'anelito della ricerca nel caos (il colore) e l'illusione di una definizione di equilibrio ( i collage). Se gli "occhi" di zaza si affacciano su mondi caotici dai movimenti vorticosi, il panorama che osservano con espressione fidente e curiosa è una danza: danza per gli occhi e per la vita. Testo di Anna Oggiano e immagine rilevati dal web