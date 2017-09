In cammino sotto le stelle da Baratz a Porto Ferro

Questo 7 ottobre inizieremo la nostra camminata salutare dalle rive del Lago Baratz, dopo aver lasciato le nostre automobili nell'ampio parcheggio, per poi proseguire lungo piste forestali e sentieri sino alla spiaggia di Porto Ferro che attraverseremo in tutta la sua lunghezza all’imbrunire, sino ad arrivare alla omonima Torre dalla quale ritorneremo indietro verso il parcheggio del Lago Baratz!



Al termine della camminata, per chi vorrà, sarà possibile terminare in bellezza la serata, cenando insieme presso l’Agriturismo Arcobaleno in Loc.

Guardia Grande a pochi Km da Baratz.



Come nelle passate edizioni e ultimamente (il 2 settembre), anche in questa camminata percorreremo un tratto del percorso all'imbrunire sino al suo termine, pertanto sarà necessario munirsi di una torcia.



L’organizzazione (Scuola Sarda del Cammino e Sardegna Country), per godere al meglio questo momento del buon camminare, consiglia di portare con sé uno zaino con all'interno snack energetici o frutta secca e un’adeguata quantità di acqua (almeno un litro) eventualmente necessari durante la camminata.

Si consiglia di portare con se una torcia frontale, per chi la possiede, che consente di avere le mani libere e non ostacolare il giusto movimento della camminata; in caso contrario andrà bene qualsiasi torcia.



Descrizione tecnica della camminata:

È un percorso tecnicamente e paesaggisticamente molto valido, con partenza e arrivo nei parcheggi di Baratz e attraversamento della spiaggia di Porto Ferro. Il percorso, particolarmente tecnico ma molto facile, è stato analizzato e strutturato per Voi tutti, in modo da renderlo particolarmente piacevole e mai noioso. La spiaggia, consentirà un bel lavoro di propriocezione e stabilizzazione, intenso sul piano muscolare e cardiocircolatorio, pertanto utile ai nostri obiettivi motorio/sportivi.



È previsto nella fase iniziale, prima dell'inizio della camminata, un briefing con una introduzione alla biomeccanica del cammino e della camminata sportiva ed attivazione muscolare.

Al termine della camminata è prevista una sessione di stretching e rilassamento muscolare. Il percorso parte dai parcheggi del Lago di Baratz, con un veloce “saluto” alle acque del Lago Baratz, costeggiando la sua riva, per poi proseguire lungo una pista forestale con una larghezza media di circa tre metri, che può essere facilmente percorsa a piedi. Dopo circa 3 Km, si arriva nell'ampia zona di parcheggio della bellissima spiaggia di Porto Ferro e si prosegue sulla stessa per tutta la sua interezza sino alla Torre Bianca. Il percorso si conclude da dove si è partiti e cioè al parcheggio del Lago Baratz, dove riprenderemo le nostre macchine e per chi avrà prenotato la cena presso l’Agriturismo Arcobaleno, ci dirigeremo verso lo stesso in località Guardia Grande raggiungendolo in poco meno di dieci minuti.



Tipo di Attività:

Fondo lento collinare (forza resistente) + tonificazione e propriocezione (spiaggia);

Distanza: 7,5 Km circa; Fondo: morbida strada sterrata, a tratti leggermente pietrosa + 1,5 km di spiaggia;

Tempo di percorrenza stimato: 2h circa.



Appuntamenti e ritrovi:

• Ore 17:00 - Parcheggi LAGO BARATZ.

È richiesta la massima puntualità!



Programma della giornata

• Inizio attività, alle ore 17:30;

• Termine, alle ore 20/20:30 circa.



Quote di partecipzione:

• Camminata + Briefing: € 15,00;

• Camminata + Briefing + Cena Buffet: € 30,00 (Camminata€ 10,00 + Cena € 20,00).

La prenotazione alla cena a buffet, dovrà essere effettuata al momento dell’adesione alla camminata. Il pagamento della quota della cena, invece, dovrà essere effettuata direttamente all’Agriturismo Arcobaleno, dietro presentazione di un voucher rilasciato al momento dell'adesione.

Che tempo farà: http://www.ilmeteo.it/meteo/Alghero



Attrezzatura, Abbigliamento e Suggerimenti:

L’abbigliamento suggerito è quello sportivo o da “outdoor”. Una maglia tecnica traspirante sarebbe l’ideale. Un secondo capo caldo (felpa o maglia tecnica) ed eventualmente un giubbino antivento/antipioggia, sempre traspirante, completano l’abbigliamento ideale per la parte superiore del corpo. Pantaloni sportivi (e/o calzamaglia running) e/o da outdoor, anch'essi traspiranti. Le scarpe suggerite sono quelle da trail running o walking, o quantomeno una buona scarpa da running con un battistrada adeguatamente “grippato”, per permettere una buona presa sui terreni sterrati, eventualmente in gore-tex. Consiglio è quello di non utilizzare calzature a “collo alto”, per permettere un adeguato lavoro della caviglia/tibia. Suggerito uno zainetto con dell’acqua (almeno 1 lt) e del cibo fruibile durante l’attività (vedi barrette energetiche o integratore in gel, per esempio).



Adesioni:

Adesione sia alla camminata che alla cena, entro e non oltre le ore 20:00 di venerdì 6 ottobre!!

Le adesioni dovranno esclusivamente essere effettuate presso la sede dell’Associazione oppure se impossibilitati dovranno pervenire via email, indicando il numero e i nominativi dei partecipanti alla camminata ed eventualmente alla cena, compreso un recapito telefonico a questo indirizzo: sardegnacountry@gmail.com. In tal caso, verrà inviato il modulo di adesione che dovrà essere restituito dall'interessato sempre via email, una volta scansionato.



Menù cena a buffet:

Antipasti: vassoio di salumi misti, vassoio di formaggi, involtini di melanzane, involtini di zucchine, melanzane e zucchine al forno, carciofini e verdure sott'olio, crostini piccanti.

Primi: Gnocchetti al sugo.

Secondi: Maialetto arrosto, patatine più verdure. Dolci, caffè, digestivo.



Info e adesioni:

Associazione Sardegna Country

mail: sardegnacountry@gmail.com

tel. 331.8396852 – 079.6013621