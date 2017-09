Visita guidata "Dall'Orzo e dal Luppolo: genesi e fortuna della birra" a Porto Torres

I nostri ospiti consentiranno di scoprirne le origini, l'evoluzione dei metodi di produzione, sino a indagarne il valore nell'economia attuale. Tutti i sensi saranno coinvolti, in un programma che consentirà di conoscere la storia e i sapori della bevanda.



Alle 18.30 gli incontri saranno introdotti dall'archeologo e giornalista Francesco Bellu, che prenderà parte a una intervista doppia insieme a Leonardo Carriero.

Sarà l'occasione per mettere a confronto le più antiche testimonianze archeologiche sul consumo della birra con i metodi di lavorazione e le caratteristiche del consumo nella società d'oggi, in un dialogo serrato tra presente e passato.



Alle 19.00 Franco G.R.

Campus ci guiderà alla scoperta delle risorse usate dagli archeologi per giungere al riconoscimento di un antico centro di produzione: tra resti sul terreno, tracce sui materiali, analisi di laboratorio, fonti storiche e iconografiche saremo condotti a carpire i segreti di un metodo d'indagine che troverà il suo campo di applicazione nella tradizione medievale.



Alle 19.30 Marilena Budroni e Giacomo Zara, dell'Università degli studi di Sassari, nell'intervento 'Dall'orzo alla birra locale e artigianale' adotteranno lo sguardo dell' esperto in microbiologia e in agraria per illustrare l'articolato mondo della produzione birraria attuale, con un approfondimento sulla Sardrgna e il Progetto 'MICROBEE(R)'.



Alle 20.00 seguirà una degustazione guidata offerta dal beer shop BirrAjò di Sassari, accompagnata dal concerto degli Isole Duo: la voce di Silvia Pilia e la chitarra di Cristian Ferlito arricchiranno l'assaggio di birre artigianali con suggestioni musicali del Mediterraneo. Evento in collaborazione con il Comune di Porto Torres Torres e il Beer Shop BirrAjò di Sassari