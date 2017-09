Festa delle Grazie di Siniscola 2017

Programma completo della manifestazione



Appuntamenti Religiosi

giovedì 28 settembre ore 15:00

trasferimento della Madonna nella chiesa parrocchiale



venerdì 29 settembre ore 17:00 - recita del rosario, santa messa e novena nella chiesa parrocchiale



dal 30 settembre all’ 8 ottobre ore 7:00 - recita del rosario e novena nella chiesa Madonna delle Grazie



giovedì 5 ottobre ore 17:00 - santa messa dei malati nella piazza delle Grazie



domenica 8 ottobre ore 17:00 - Processione Solenne per le vie della città accompagnata dai gruppi folk, dalla banda musicale di Berchidda e dal coro Santa Lucia partenza chiesa Madonna delle Grazie



ore 18:00 - Santa Messa nella chiesa parrocchiale cantata dalla corale S.Giovanni Battista



lunedì 9 ottobre ore 10:30 - Santa Messa nella chiesa Madonna delle Grazie



Spettacoli di Intrattenimento



venerdì 6 ottobre ore 17:00 - Piazza delle Grazie

Ricchi Murru show, giochi e animazione per bambini



ore 18:00 - coro Montalbo esibizione itinerante nel paese con partenza dalla casa di riposo



ore 18:30 - balli in piazza con Gianluigi Doddo e il gruppo Ballos e Ammentos



ore 21:00 - Canto a Poesia con Agus, Porcu e Bitti accompagnati dal tenore Montalbo



sabato 7 ottobre

ore 10:30 - magic baloon con M.Grazia e Nicoletta: truccabimbi, palloncini e zucchero filato



ore 12:30 - pranzo musicale con i BFOLKY



ore 16:30 - baby fun spettacoli per bambini con Spiderman



ore 18:30 - balli sardi con Alessio Piga e il gruppo Ballos e Ammentos gruppo Tintinnatos lungo via Sassari e via Roma



ore 21:30 - Gentiles in concerto



domenica 8 ottobre

ore 11:00 - giochi per bambini con il gruppo scout



ore 12:30 - pranzo musicale con MARTIS BERRY



ore 18:30 - coro Santa Lucia itinerante lungo via Sassari e via Roma



ore 20:30 - esibizione gruppi folk - gruppo folk Juanne Piu di Siniscola - gruppo folk cuccuru 'e janas di Siniscola - gruppo folk Villanova di Cagliari - gruppo folk Tradizioni Popolari di MARTISacomer - gruppo folk Cambales di Irgoli - gruppo folk Eugenio Chessa di Torpè - intervallati con i tenori Luisu Ozzanu, Ususule e Santu Jacu



lunedì 9 ottobre

ore 10:00 - l aboratorio per bambini "il gioco mi fa bello, la mia Festa delle Grazie" con Monica Sotgiu e Miriam Cossu max 30 partecipanti – iscriz.





ore 16:00 - Ricchi Murru show giochi e animazione per bambini con la compagnia "Volere Volare"



ore 18:30 - balli in piazza con Antonio Fenu e il gruppo Ballos e Ammentos



ore 21:00 - canti a chitarra con Bazzoni, Figos, Manca, Denanni chitarra Alessandro Carta, fisarmonica Gianuario Sannia



ore 23:30 - cambio della pandela con la leva’72

PIAZZA DON MIGLIORISI



venerdì 6 ottobre

ore 21:30 - concerto ARS Sonorum



ore 22:30 - Antonio Mezzancella Show a seguire ARS Sonorum



sabato 7 ottobre

ore 21:30 - Eiffel65



ore 23:00 - Noche De Traversuras



ore 00:30 - M·AUS - Crew Show



domenica 8 ottobre

ore 21:30 - I SOLA IN FESTA Oches e Sonos dae Siniscola con Giuliano Marongiu, Massimo Pitzalis, Carla Denule, Laura Spano, Cecilia Concas, Roberto Tangianu, Gruppo Arkanos



lunedì 9 ottobre

ore 21:00 - NOMADI IN CONCERTO



ore 23:30 - estrazione sottoscrizione a premi presenta le serate ROBERTO DEMELAS



Altre Manifestazioni

giovedì 5 ottobre ore 8:00

autoemoteca a cura dell'AVIS zona duai (fianco distributore Tamoil)

venerdì 6 ottobre ore 9:00

poesia sarda a scuola incontro dei poeti estemporanei con i bambini degli istituti comprensivi di Siniscola

sabato 7 ottobre ore 8:30

gara di tiro a piattello specialità percorso caccia memorial Ettore Evangelisti, campo di tiro al volo in loc. Unnichedda

ore 15:30 corsa alla stella a coppie galoppatoio S.Elena con la collaborazione della LEVA'71



Per info: al numero 329 4967229ore 16:00 -ore 18:30 -ore 21:00 -ore 23:30 -PIAZZA DON MIGLIORISIore 21:30 -ore 22:30 -a seguireore 21:30 -ore 23:00 -ore 00:30 -Showdomenica 8 ottobreore 21:30 - Iore 21:00 -ore 23:30 - estrazione sottoscrizione a premi presenta le serate ROBERTO DEMELASgiovedì 5 ottobre ore 8:00autoemoteca a cura dell'AVIS zona duai (fianco distributore Tamoil)venerdì 6 ottobre ore 9:00poesia sarda a scuola incontro dei poeti estemporanei con i bambini degli istituti comprensivi di Siniscolasabato 7 ottobre ore 8:30gara di tiro a piattello specialità percorso caccia memorial Ettore Evangelisti, campo di tiro al volo in loc. Unnicheddaore 15:30 corsa alla stella a coppie galoppatoio S.Elena con la collaborazione della LEVA'71Per info: http://www.festadellegraziesiniscola.it