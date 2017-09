Festival d'autunno a Cagliari

10 Nodi - Opening Party Sardegna Teatro - Is Mascareddas - Festival Tuttestorie della Letteratura per ragazzi - Spaziodanza - Spaziomusica Cagliari - cada die teatro - Ticonzero - Lìberos - Carovana SMI - Suono Movimento Immagine - Consorzio Camù



Il festival d'autunno di Cagliari che si ispira alla co-progettazione e al co-­working attraverso il coordinamento dei festival e delle attività dei soggetti coinvolti.



21 settembre ore 18.00

Presentazione del festival alla stampa / Performance - Laboratori - Installazioni - Showcase



Ore18: Ginnastica Estetica - laboratorio per bambini (Sala Terrazze), a cura di Marco Peri con Festival Tuttestorie della Letteratura per ragazzi

ore 18,30: Presentazione progetto 10nodi 2017

Ore 19: Spettacolo Burattini di e con Tonino Murru (Is Mascareddas)

Ore 19,30: Nella pancia di Tera / estratto - performance danza & musica a cura di Spaziodanza

Ore 20: Progetto Etiopia - performance di danza e musica con Shiferaw Tariku, a cura di Ticonzero

Ore 21: Showcase + Buffet a cura di RADIO X



Ore 18-21: Installazione "Siamo tutti in viaggio" progetto Migrarti (Carovana SMI - Suono Movimento Immagine) 1

Ore 18-21: Pronto Soccorso Letterario con Fabio Stassi, a cura di Lìberos DIRETTA RADIOFONICA su RadioX Social Club - CAGLIARI SOCIAL RADIO media partner : ejatv, radiox partner: sardex Testo e immagine rilevati dal web