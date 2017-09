A Elmas la XVI Giornata Nazionale dell'AIDO

Sabato 30 settembre e Domenica 1 ottobre 2017 si svolgerà la sedicesima giornata nazionale di informazione e autofinanziamento, promossa dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (A.I.D.O.).



I volontari dell’A.I.D.O. saranno presenti in Italia in numerose piazze per incontrare i cittadini, dare loro informazioni sull’importanza della donazione come valore sociale e offrire materiale informativo e una piantina di Anthurium.



Le offerte ricevute saranno finalizzate a ulteriori campagne informative e alla ricerca sui trapianti.





I volontari AIDO saranno presenti in:

Piazza di Chiesa

Piazza Mercato Civico

Via dell’Arma Azzurra (Market Nonna Isa)

Via Sulcitana (Market LIDL)



SOSTIENI L’AIDO E PRENOTA LA TUA PIANTINA DI ANTHURIUM:

Venerdì 29 settembre, nella sede dell’AIDO di Elmas in Piazza di Chiesa, 3

inviando una mail a: elmas@aido.it

telefonando al numero 0708002659 (con segreteria telefonica)