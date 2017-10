Sono finalmente aperte le iscrizioni per lo Slalom Seredda-Ittiri 2° Trofeo Salvatore CasidduTredicesima prova della serie Aido Sardegna dedicata a Patrizia Bigi, indetta da C.O.S.S. Comitato Organizzatori Slalom Sardegna.7- 8 Ottobre 2017Nuovo percorso tecnico e molto veloce con 14 BirillateSi prevede una giornata di sport e grande festa come di consuetoNon potete mancare‼️‼️Troverete il modulo per le iscrizioni al seguente link: http://www.aismracing.it/seredda_ittiri_1.html