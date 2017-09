Equilibri - Circolo dei Lettori e Presidio del libro di Elmas In collaborazione con la Biblioteca e Mediateca Comunale organizza e promuove la Festa dei lettori



Anteprima della festa Venerdì 29 settembre 2017 Piazza del Mercato ore 10: scambio/dono di libri



Sabato 30 settembre 2017 Elmas, Piazza di Chiesa

- ore 17.00 “FILASTROCCHE’N’ROLL” Concerto per piccini dagli 0 ai 99 anni con Renzo Cugis e Gianfranco Liori NELLO SPAZIO FESTA



dalle ore 16.00 – alle ore 19.00

•SCAMBIO/DONO LIBRI: chi partecipa alla festa può portare con sé un libro da scambiare o donare come occasione di condivisione di letture e idee

•SPAZIO EQUILIBRI: puoi iscriverti al Circolo, avere in prestito libri, dare suggerimenti su letture ed eventi

•L’ANGOLO DELLA BIBLIOTECA: nello spazio della Biblioteca Comunale potrai iscriverti, chiedere informazioni, dare consigli sui servizi e sui libri con cui arricchire la biblioteca



