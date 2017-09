A Tonara iniziative e proposte della Delegazione Sardegna dei Borghi Autentici d'Italia

L’Associazione Borghi Autentici d’Italia, da sempre impegnata nella valorizzazione di un turismo sostenibile e intelligente, sostenendo i Borghi e le loro comunità "che ce la vogliono fare", nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio di conoscenze, tradizioni e cultura, organizza e propone per il mese di settembre 2017 una serie di iniziative che, da una parte, mirano a svolgere un ruolo propositivo nelle scelte ed orientamenti politici che l'Amministrazione Regionale sta assumendo in materia di Turismo e, dall'altra, promuovere in maniera sinergica la mission BAI con eventi rivolti a far conoscere e raccontare i nostri Borghi.





Nello specifico, le iniziative programmate sono le seguenti: 1

) Conferenza/Dibattito sul tema: L.R. 28 luglio 2017, n. 16, Norme in materia di turismo. - Art. 39, Rete dei Borghi della Sardegna. "COSTRUIAMO INSIEME IL LORO FUTURO".



Programma:

SALUTI Flavia Loche - Sindaco Tonara Gianbattista Ledda - Delegato Regionale Bai COORDINA Renzo Soro – Dirigente Nazionale BAI Prima parte Luigi Lotto – Presidente Commissione Regionale al Turismo Luigi Crisponi – Componente Commissione Regionale al Turismo Pietro Arca – Sindaco Sorradile Seconda parte Giampiero Poddie – Presidente di Assoboschi Giuseppe Onni – Università di Sassari, Dipartimento di Architettura di Alghero Emiliano Deiana – Presidente Regionale ANCI Conclusioni Barbara Argiolas – Assessore Regionale al Turismo



2) Partecipazione di 9 Comuni sardi alla GIORNATA NAZIONALE DEI BORGHI AUTENTICI D'ITALIA. La manifestazione, che si terrà in contemporanea il 24 settembre 2017 con altri 65 Comuni distribuiti nelle altre regioni italiane, vuole favorire la conoscenza e la scoperta dei borghi autentici quali realtà territoriali ed umane portatrici di storia, di capacità, cultura, identità, saper fare produttivo. I Comuni della Sardegna che partecipano alla Giornata Nazionale BAI sono: Aggius, Masullas, Norbello, Santulussurgiu, Sardara, Sennariolo, Serri, Silanus e Sorradile. Al termine di una stagione che ha dato vigore al comparto turistico, l'iniziativa vuole contribuire, inoltre, a rinvigorire la rete dei Borghi Autentici della Sardegna, composta da piccole realtà che mirano a creare sinergia dell’offerta turistica al fine di creare circuiti sostenibili dove ogni turista diventa un cittadino temporaneo, e con l'obiettivo di realizzare una "Italia migliore, sostenibile, responsabile e capace di cogliere l'importanza della forza che esprimono le comunità...che ce la vogliono fare".