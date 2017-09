"Marini, l'imbalsamatore" alla Cittadella dei Musei a Cagliari

Martedì 19 settembre 2017 alle ore 17.30 (replica alle ore 18.15) al Museo delle cere anatomiche (presso la Cittadella dei Musei di Cagliari) intitolato al famoso ceroplasta del ‘700 Clemente Susini, sempre all’interno della Rassegna “Settembre, il mese azzurro” andrà in scena “Marini, l'imbalsamatore“.

Testo di Giorgio Todde, con Antonio Luciano. Produzione Il crogiuolo. Pittura su corpo a cura di Arianna Caredda e Piercarlo Carella.



La figura dello scienziato cagliaritano Efisio Marini, studioso di medicina e storia naturale, conosciuto come "il Pietrificatore" per le sue ricerche nel campo della conservazione di parti anatomiche del corpo umano, è divenuta nota al grande pubblico grazie all’opera di Todde, che l’ha resa protagonista di alcuni dei suoi romanzi di maggior successo (Lo stato delle anime, per esempio).



L’amicizia dello scrittore con il professor Alessandro Riva, storico curatore e direttore del Museo delle Cere anatomiche, ha permesso al Crogiuolo di mettere in cantiere questa breve performance, omaggio alla Collezione Susini, custodita nella Cittadella dei Musei di Cagliari, e anteprima del nuovo libro di Todde. La messa in scena per attore e pittori ha un impianto semplice, senza alcun ausilio musicale, solo una partitura di parole, respiri, sussulti e silenzi. Antonio Luciano darà voce alle incisive, malinconiche, visioni di Todde e nel contempo sarà tela per i pennelli di Arianna Caredda e Piercarlo Carella, che metteranno a nudo le fibre del corpo dell’attore.



