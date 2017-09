Cagliari: a Ottobre torna il corso “Come fare la birra in casa”

"Come fare la birra in casa” è il corso organizzato dall’Associazione Brasseria dei Giudicati dedicato a chi vuole avvicinarsi al mondo della birra artigianale e in particolar modo a quello della produzione casalinga.



Il corso facente parte della programmazione annuale dell’associazione, sarà condotto da Stefano Statzu e Nicola Serra, soci fondatori della Brasseria dei Giudicati.



L’obbiettivo è quello di mostrare come produrre la propria birra in un ambiente casalingo, seguendo la procedura completa "all grain", mantenendo la trattazione dell'argomento il più semplice possibile e mettendo un'attenzione particolare sulla minimizzazione dei costi.





Saranno inoltre fornite le nozioni base per la produzione della birra (ingredienti, processo e attrezzatura minima). Durante la giornata sarà eseguita dal vivo una cotta dimostrativa su una semplice ricetta, affiancata da spiegazioni teoriche sul processo. L’evento è organizzato con il contributo de Le Strade della Birra, magazine sulla birra artigianale in Italia.

www.lestradedellabirra.com



Programma del corso

Sabato 7 Ottobre 2017 h. 09.00, SOHO Viale Trieste 129 Cagliari

• Ingredienti • Processo di produzione • Attrezzatura e strumenti • Scelta e preparazione della ricetta • Stili Birrari

Il costo del corso è di 70 Euro e comprende:

• Pranzo con degustazione di birre artigianali • Materiale didattico • Attestato di partecipazione • Tessera Associazione*

* La tessera dà diritto ad uno sconto sul costo di tutti i corsi di produzione e degustazione organizzati dall'Associazione.



Per i Soci già in possesso della tessera del 2017 il costo del corso "Fare la Birra in Casa" è di 65 Euro.



Info e prenotazioni: 3282515900 - 3455999877

