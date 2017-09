A Cagliari Dog Days: gli eventi dedicati al mondo animale

Il 23 e 24 settembre presso il Centro Commerciale Corte del Sole saranno organizzati due eventi interamente dedicati al mondo canino e al rapporto tra cane e padrone.



Le due giornate prevedono delle animazioni e delle attrazioni non solo destinate al puro divertimento ma anche alla sensibilizzazione verso i temi riguardi l’animale.



Nella giornata di sabato- dalle ore 17 gare di agility dog con gli esperti e i cani dell’associazione Cud di Assemini;

Pet therapy, caccia al tesoro e punti informativi delle esperte della Cooperativa Killia;



la domenica presentazione del libro dello scrittore Paolo Montaldo H&J, incentrato sul rapporto autismo- animale, dalle ore 10 alle 12; poi ancora, attività di Nose Working con le psicologhe di Killia.





Per entrambe le giornate, proprio per il forte senso morale che la direzione rivolge al tema animali, saranno presenti anche delle associazioni di adozione canina (Bau Club di Settimo San Pietro, Amico Mio di Sestu e La casa di Bingo del cagliaritano) con lo scopo di divulgare informazioni circa l’attività svolta nei loro centri e sensibilizzare la clientela sul tema dell’adozione.



Ad animare le giornate non mancheranno i momenti di svago per bambini:

face painting e omaggio di palloncini con l’associazione Seconda Stella di Quartu.





Dog Days sarà un evento esclusivo della Corte del Sole, la quale intende divertire, intrattenere e appassionare il pubblico di clienti, ma altresì intende sostenere e promuovere tutti i temi più sensibili ruotanti attorno al mondo animale.