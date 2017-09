A Cagliari Seminario Programma Imprinting

Programma IMPRINTING – Annualità 2016” relativamente alle azioni 8.2.1, 8.5.3 e 8.10.1 del POR Fondo Sociale Europeo 2014/2020, ASSE 1 OCCUPAZIONE - forniranno ai disoccupati che desiderano mettersi in proprio, uno specifico supporto, personalizzato e qualificato di assistenza tecnica e consulenza per la creazione di nuove iniziative di impresa e di lavoro autonomo e l’accompagnamento nella fase di avvio delle medesime, attraverso l’erogazione di servizi ex ante ed ex post sotto forma di voucher.





I servizi, gratuiti, sono disponibili sotto forma di voucher a partire dal 4 settembre 2017, i destinatari devono possedere lo stato di disoccupazione, essere residenti in Sardegna e avere un’età superiore ai 29 anni.



Per confermare l’interesse all’iniziativa è possibile contattarci ai seguenti recapiti: Tel. 070 4613552 email: gconcas@insight.ca.it Insight Risorse Umane e G.A.P. - Enti accreditati dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dei “Servizi per la creazione di impresa