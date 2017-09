Nel giardino dell'archivio ritorna, a distanza di un anno, il bravissimo pianista Roberto D'Olbia con un concerto di musica classica .



Programma:

Fantasia in Do op.17;

Toccata op. 17;

Sonata op.22 in sol min di Robert Schumann.



Non mancherà qualche sorpresa finale e di grande effetto.



Ingresso su prenotazione € 10,00 soci e € 15,00 non soci.

(tel. 393 9611126)



posti limitati