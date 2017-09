A Sassari presentazione del libro Amore a Piene Mani

Arte Kaos & Poesia è lieta di presentare la nuova raccolta di poesie dell'autrice Giuseppina Carta, " Amore a Piene Mani " ed. N.O.S.M. 2017.



Dopo la sua prima pubblicazione " E' Gratuito Sognare" sempre dell'editrice N.O.S.M., dove racconta con riflessioni sulla vita e temi sociali; l'amore e le sue sfaccettature non tralasciando dediche per la sua terra. In questa nuova raccolta troviamo l'autrice più raffinata ma non meno attenta ai temi che da sempre la preoccupano, si veste di nuova luce trovando in un verso o in una poesia quell'input che le suggerisce la sua sensibilità di donna, Giusy Carta affronta così questa nuova visione trovando il pretesto per invitare il pubblico ad una riflessione maggiore ai problemi quotidiani, alla famiglia, alla vita sociale.





La presentazione sarà affidata al direttore del centro d'arte e cultura Arte Kaos & Poesia nonchè anch'egli poeta, Giovanni Andrea Negrotti e a Gavino Puggioni da sempre vicino al mondo della scrittura.

La lettura verrà affidata a Speranza Pinna e Giovanni Andrea Negrotti insieme alla stessa autrice, accompagnati dalle musiche interpretate da Franco Sechi.