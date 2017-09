A Lula si rinnovano i riti della secolare festa di San Francesco

A Lula dal 30 settembre al 6 ottobre si rinnovano i riti della secolare festa di San Francesco descritta da Grazia Deledda nel romanzo Elias Portolu. Una settimana per celebrare una festa molto sentita che ha come scenario il suggestivo Santuario campestre e le vie del paese in cui la comunità accoglierà i turisti e visitatori per vivere insieme l'evento nel segno dell’ospitalità.



Il programma religioso di celebrazioni liturgiche inizia domenica 1° ottobre alle ore 17:00, con la Santa Messa - inizio del Triduo.





A seguire le celebrazioni alle ore 10:00 e alle ore 17:00 nei giorni lunedì 2 e martedì 3 ottobre.



Martedì 3 ottobre alle ore 24:00 avrà inizio il pellegrinaggio a piedi e a cavallo dalla chiesa della Madonna del Rosario di Nuoro fino al santuario campestre di San Francesco di Lula.



Mercoledì 4 ottobre – giorno della Festa di San Francesco, saranno celebrate le Santissime Messe alle 7:00 – 10:00 – 12.00 – 17:00.



La Messa delle ore 10 “Missa de sos Priores” sarà Presieduta dal Vescovo di Nuoro Mons. Mosè Marcia Da Sabato 30 Settembre e fino al 6 ottobre, si terranno eventi teatrali, canti, musica, balli popolari, proiezioni, mostre e presentazioni editoriali.



Sempre sabato 30 alle ore 10:30, 12:30, 16:30 e 18:00 spettacoli e racconti teatrali dal titolo “Donne di miniera” a cura di Ilos teatro, in via Marat, e, nel centro storico, il primo concorso di pittura estemporanea. Alle ore 21:00 concerto dei “Kantidos” con la partecipazione di Giuseppe Masia, in Piazza Caduti sul Lavoro.



Domenica 1° ottobre alle ore 10:30, 12:30, 16:30 e 18:00 repliche della rappresentazione “Donne di miniera” spettacoli e racconti teatrali a cura di Ilos teatro, in via Marat.



Alle ore 21:00 lo spettacolo di musica etnica col gruppo “A Ballare” con Emanuele Bazzoni e Roberto Fadda, in Piazza Caduti sul Lavoro. Mercoledì 4 ottobre si terrà lo spettacolo musicale “Canti di Donne” la musica e il canto del mondo femminile della Sardegna. Presenterà la serata Ottavio Nieddu, in Piazza Caduti sul Lavoro.



Le iniziative si concluderanno venerdì 6 ottobre con la manifestazione “Mazzines de Monte” proiezione e mostra di immagini del Monte Albo e la Presentazione del volume “Sardegna 20 fotografi di natura”.



Per informazioni: Comune di Lula, via Dei Mille, 11 tel. 0784 41791 protocollo@comune.lula.nu.it Pro Loco Rosa ‘e Monte, piazza S. Deledda tel. 0784417027 / 3203894790