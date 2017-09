Arte de la calle con Gabriel Moreno a San Gavino Monreale

A San Gavino uno dei piu influenti illustratori internazionali degli ultimi dieci anni, Gabriel Moreno Pérez, meglio noto come Gabriel Moreno (Baena 1973), laureato presso l'Accademia Reale di Belle Arti di Santa Isabel de Hungría.



D'altra parte l'opera artistica di Gabriel Moreno nonostante la sua breve carriera, può già essere visto in gallerie e fiere d'arte in tutto il mondo come New York, Singapore, Londra, Hong Kong, Stoccolma o Sydney.Nel 2007 e stato selezionato tra i 20 nuovi talenti illustratori dalla rivista London Computer Arte.



Da allora fino ad oggi riceve numerose commissioni pubblicitarie, che appare come un artista consacrato nel campo dell'illustrazione.

partecipa regolarmente a supporto di stampa come Wall Street Journal, Squire Londra, GQ USA ed El País Semanal, Domenica Times e Rolling Stone. È notevole il suo lavoro nella pubblicità a livello internazionale, collaborando con artisti del calibro di agenzie McCann Erickson New York, J. Walter Thompson Singapore, Leo Burnett Beirut, Wieden + Kennedy Shanghai, Mosca BBDO, TBWA \ Chiat \ Day Los Angeles o Young & Rubicam di Parigi. Ha diretto importanti campagne per marchi premium, tra i quali vale la pena notare alcuni, come Nike Stati Uniti d'America, Rolex, Victoria 's Secret, Universal Music Group e Coca-Cola, che hanno fatto le loro presentazioni sono visti in luoghi come Times Square, metropolitana di Londra o il Marina Bay Sands hotel di Singapore.



Ispirato alla figura femminile attraverso una tecnica convenzionale e strumenti di uso quotidiano, realizza un prodotto contemporaneo. Il suo lavoro nasce dalla necessità e fissare alcuni dettagli che osservano nella perfezione delle donne. Una perfezione che lui e grazie a questo ossessiona, trasmette e trasforma il desiderio di sapere di più, in un disegno che va oltre la dolcezza del corpo femminile. tatuaggi prigione russa sui corpi delicati delle loro mogli danno il loro timbro personale, volendo mostrare la parità tra la rozzezza e vulnerabile.



Facce con espressioni intense, colori invasori di carta, pasta e volumi sono parte dell'evoluzione che ha avuto fino ad oggi il suo lavoro. www.facebook.com/GabrielMorenoIllustrations/ L'opera verrà realizzata in Via Tiziano, San Gavino Monreale. Testo e immagine rilevati dal web