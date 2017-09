Festa di Sant’Elena Imperatrice 2017 a Quartu Sant’Elena

I festeggiamenti in onore di Sant'Elena Imperatrice , il cui culto fu introdotto dai Bizantini, si svolgono ogni anno, a partire dal 12 settembre , creando un forte richiamo non solo per gli abitanti di Quartu e del Campidano, ma di tutta la Sardegna e dei turisti che scelgono l'isola alla ricerca delle nostre più antiche e genuine tradizioni.



Programma religioso e civile della Festa di Sant’Elena Imperatrice a Quartu Sant’Elena





Sabato 9 settembre 2017

▪ ore 18,00 – Ferrini Basket, via Pessina, 29 – Torneo di basket Serie A2/B/C maschile, qualificazioni.

▪ ore 18,30 – Basilica di Sant’Elena – Triduo di preghiere in preparazione alla festa.

Domenica, 10 settembre 2017:

▪ 16,30 – Piazza S.Elena – Gara ciclistica: categoria amatori organizzata dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica Onlus “Mare e Monti”.

Circuito: via Diaz, Dante, Cagliari, Brigata Sassari, Marconi e piazza Sant’Elena.

▪ ore 18,00 – Ferrini Basket, via Pessina, 29 – Torneo di basket Serie A2/B/C maschile, Finali.

▪ ore 18,30 – Basilica di Sant’Elena – Triduo di preghiere in preparazione alla festa.

Lunedì, 11 settembre 2017:

▪ ore 18,30 – Basilica di Sant’Elena – Triduo di preghiere in preparazione alla festa.

▪ ore 19,45 – Basilica di Sant’Elena – Liturgia Penitenziale.





Martedì 12 settembre 2017

▪ ore 18,00 – Ex Convento Cappuccino di San Francesco (via Brigata Sassari) – Inaugurazione della festa: Saluto del parroco Mons. Alfredo Fadda, del Sindaco Stefano Delunas e del Presidente del Comitato Stabile di Sant’Elena Roberto Follesa.



Apertura delle mostre ad ingresso libero:

▪ “L’uva da tavola e la vendemmia”, Ex Convento Cappuccino di San Francesco, via Brigata Sassari;

▪ “Il Comitato Stabile: Cinquant’anni della nostra storia 1967 – 2017”, Ex Convento Cappuccino di San Francesco, via Brigata Sassari;

▪ “Macchine fotografiche e gioielli d’epoca” a cura di Fotocineclub e Marco Danese, Ex Convento Cappuccino di San Francesco, via Brigata Sassari;

▪ “Mostra fotografica sulla festa di Sant’Elena”, a cura della Confraternita del Santissimo Rosario, Ex Oratorio delle Anime, Piazza Sant’Elena.

▪ ore 20,30 – Via E. Porcu – Enomusica



ore 20,30 – Via E. Porcu –: note e sapori del nostro territorio con la degustazione dei prodotti della terra e dei vini delle migliori cantine del Campidano in calice di vetro e musica di accompagnamento. Viene richiesto un contributo di partecipazione

Mercoledì 13 settembre 2017

▪ ore 10,30 – Oratorio Sant’Elena, Via E.Porcu 110 – Laboratorio dimostrativo: allestimento del carro da vendemmia adibito al trasporto della statua processionale di Sant’Elena.

▪ ore 17,00 – Basilica di Sant’Elena – Accoglienza delle bandiere dei Comitati e delle Associazioni cittadine.

▪ ore 17,30 – Basilica di Sant’Elena – Santa Messa Solenne presieduta da Mons. Alfredo Fadda, Parroco di Sant’Elena Imperatrice.

▪ ore 18,30 – Solenne processione cittadina, percorso: Piazza Sant’Elena, vie E. D’Arborea, Marconi, piazza Azuni, vie Bonaria, Rossi Vitelli, piazza S. Maria, vie XX Settembre, Montenegro, Caprera, Mameli, Mori, piazza IV Novembre, vie S. Antonio, Merello, Sicilia, Diaz, Firenze, Cagliari, Brigata Sassari, Marconi, piazza S. Elena. Al termine verrà impartita la Solenne Benedizione con la Reliquia del Lignum Crucis di Nostro Signore Gesù Cristo.

▪ ore 21,30 – Piazza Sant’Elena – Gara poetica dialettale campidanese con gli improvvisatoriAntonio Pani, Fabiano Patteri, Pasquale Sanna, Eliseo Vargiu. Accompagnamento alla chitarra a cura di Antonello Pau.





Giovedì 14 settembre 2017

▪ ore 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 19,00 – Basilica di Sant’Elena – Sante Messe

▪ ore 11,30 – Basilica di Sant’Elena – Solenne Concelebrazione presieduta da S.E. Mons. Arrigo Miglio, Arcivescovo di Cagliari e animata dal coro della Basilica.

▪ ore 17,00 – Piazza Sant’Elena – Gioca il gioco, Animazione per bambini a cura del gruppo Scout Agesci Quartu 3 Freedom.

▪ ore 22,00 – Piazza Sant’Elena – Fausto Leali in concerto.

Venerdì, 15 settembre 2017:

▪ ore 17,00 – Piazza Sant’Elena – Animazione per bambini a cura del gruppo CRE dell’Oratorio Sant’Elena.

▪ ore 17,30 – Il Dolce Antico, in via Cagliari 10 – Laboratorio i dolci di mandorla e is candelaus.

▪ ore 18,30 – Parco Matteotti – Spettacolo teatrale per bambini: “Il brutto anatroccolo”, a cura del Teatro Actores Alidos

▪ ore 19,00 – Basilica di Sant’Elena – Santa Messa solenne in suffragio dei soci defunti del Comitato Stabile di Sant’Elena presieduta da Padre Cristian Pisu.

▪ ore 20,00 – Monumento ai caduti, piazza Sant’Elena – Onore ai caduti: benedizione e deposizione della corona d’alloro.

▪ ore 21,30 – Piazza Sant’Elena – Commedia dialettale in lingua sarda campidanese: “Su Sindigu“ di Raffaele Fanti, in due atti, messa in scena dall’Associazione teatrale amatoriale Sacro Cuore di Quartu Sant’Elena.





Sabato 16 settembre 2017

Sagra dell’ Uva





▪ ore 18,00:

▪ Via Fiume (alt. Via Polonia) – Sfilata dell’uva: raduno delle Etnotraccas, dei carri e dei calessi tradizionali;

▪ Piazza Sant’Elena – Esibizione di kung fu e taj chi, a cura del Tempio Shaolin di Quartu Sant’Elena.

▪ ore 18.30 – Via Fiume (alt. Via Polonia) – Sfilata dell’uva: partenza della sfilata con la partecipazione degli agricoltori quartesi e dei gruppi folk: “Arbus”, “Curcuris”, “San Sebastiano” – Escalaplano, “Lotzorai”, “Maracalagonis”, “Narcao”, “Saludos” – Nuoro, “Orani”, “Su Idanu” – Quartu S.E., “Su scrignu de Campidanu” – Quartu S.E., “San Basilio”, “San Vero Milis”, “Is Cerbus” – Sinnai, “Siurgus Donigala”, “Is Messaius di San Sebastiano” – Soleminis, “Sa Jara” – Tuili, “Is Messadoris de Uda” – Uta, “Is Binnennadoris” di Teresa Scintu, “Cuncordia” di Elisa Marongiu. Percorso: Via Fiume, Piazza IV Novembre, Via Vittorio Emanule, via La Marmora, Via Garibaldi, Piazza Santa Maria, Viale Colombo, Via Marconi, Piazza Azuni, Piazza Sant’Elena.

▪ ore 20,00 – Piazza Sant’Elena – Solenne Benedizione dei partecipanti alla sfilata, delle etnotraccas, dei carri, dei calessi e dell’uva.

▪ ore 20,30 – Piazza Sant’Elena – Distribuzione dell’uva quartese per la degustazione.

▪ ore 21,30 – Piazza Sant’Elena – Suoni e colori della Sardegna: Serata folkloristica di canti e balli con la partecipazione di gruppi folk

Per tutta la durata della Sagra dell’uva, in piazza Sant’Elena (lato via Diaz), sarà presente il mercatino dell’artigianato artistico.





Domenica 17 settembre 2017

▪ ore 10,00 – Basilica di Sant’Elena – Santa Messa solenne per bambini e ragazzi con omaggio floreale a Sant’Elena e affidamento della comunità alla sua patrona.

▪ ore 18,00 – Piazza Sant’Elena – Qurri 2017: la corsa della Sagra dell’Uva, gara podistica di 7 km e ludico motoria di 3,5 km.

▪ ore 19,00 – Parco Matteotti – Così vestivano a Quartu XI Edizione, a cura dell’associazione Su Idanu di Quartu Sant’Elena.

▪ ore 21,30 – Piazza Sant’Elena – “Radio Hit” – Concerto

Lunedì, 18 settembre 2017:

▪ 18,00 – Auditorium Sant’Elena – L’improvvisazione poetica campidanese: i giovani talenti, a cura di Tonio Pani