Escursione sul Colle di Sant'Ignazio a Cagliari

Appuntamento in piazza San Bartolomeo alle ore 17.00 , da cui si partirà alle ore 17.15. Durante la passeggiata si ripercorrerà la storia del colle di Sant'Ignazio, dai "servi di pena" che costruirono la fontana monumentale presente nella piazza e piantarono i pini del viale Calamosca, della "torre dei segnali" ora faro di Cagliari, della batteria antiaerea C-135 della Seconda Guerra Mondiale, dell'incompiuto Fortino di Sant'Ignazio e della tentata invasione francese del 1793, della Torre de Su Perdusemini e della leggenda della piccola spiaggia di Sant'Elia.

Durante tutta l'escursione verranno inoltre illustrate le caratteristiche floristiche, geologiche e naturalistiche del promontorio

le guide offriranno un piccolo brindisi con un cordiale di erbe spontanee del colle.

con particolare riguardo alle principali specie botaniche ed i loro usi tradizionali, magici ed officinali.L'escursione terminerà alle ore 21.00 circa con rientro in piazza San Bartolomeo.Difficoltà: bassa percorso turistico (per tutti, non richiesta preparazione o attrezzatura specifica).Qualche piccola difficoltà solo nella discesa verso la Spiaggia di S.Elia e nella visita alle grotte naturali.Abbigliamento e attrezzatura necessaria per l'escursione: Abbigliamento comodo e pratico meglio se con numerose tasche. Torcia elettrica per il rientro al buio.Scarpe da trekking o scarpe da ginnastica robuste adatte a sentiero e roccia, maglione o giacca, meglio se in pile o altro tessuto tecnico, cerata antivento.Si consiglia di portare con se una piccola scorta d'acqua (almeno 1 litro a persona) e generi di conforto secondo necessità.Durante la sosta al fortino di Sant'Ignazio, prima del rientro al piazzale,I bambini sotto i 13 anni dovranno essere accompagnati da almeno 1 genitore o accompagnatore adulto a bambino e dovranno restare sotto costante controllo del genitore/accompagnatore.Le guide si riservano di non accettare, a loro insidacabile giudizio, gruppi di minori non accompagnati da un numero sufficiente di adulti.Escursione a numero chiuso, massimo 25 partecipanti o in funzione della disponibilità delle guide, è obbligatoria la prenotazione almeno entro il giorno precedente l'escursione.Non si garantisce risposta a richieste di informazioni o prenotazioni il giorno stesso dell'escursione.Costi, a persona: € 8 a persona per escursionisti adulti o adolescenti € 3 a persona per bambini sotto i 13 anniPer maggiori informazioni e prenotazioni: email: info.naturafototrekking@gmail.com attraverso il sito www.naturafototrekking.com messaggio Whatsapp - 3464996107