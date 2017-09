Full immersion tra i cervi in amore a Montevecchio

“Alla scoperta di..” propone una giornata nel territorio di Montevecchio per ascoltare e osservare i Cervi nel periodo degli amori. Il programma prevede due momenti per l’ascolto e l’osservazione (uno di mattina e uno nel pomeriggio-sera) inframmezzati, meteo permettendo, da qualche ora nella spiaggia di Piscinas o, in alternativa, da una passeggiata tra cervi e miniere. Partenza ore 7:15 dal parcheggio del Cimitero di Monserrato.



Auto propria, scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua da bere, costume e asciugamano, fotocamera.



Costo: € 15 a persona Adesioni entro le ore 14 di venerdì 15 settembre al 3489305607