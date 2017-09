Festa di Santa Maria a Burcei: escursione a Sa Scova

Su invito del Comitato per i festeggiamenti per Santa Maria a Burcei , "Alla scoperta di.." propone un'escursione a Sa Scova , un'area boschiva che si trova vicino al paese. Noi la raggiungeremo partendo dalla SS 125, camminando su sentieri immersi nella vegetazione e costellati di rocce metamorfiche rossicce, tipiche di quest'area al confine con il batolite dei Sette Fratelli, che potremo ammirare durante il cammino.



Dopo la sosta pranzo, percorrendo un altro sentiero, torneremo alle auto, in tempo per partecipare ai festeggiamenti

Partenza ore 10:00 di fronte al Bar-Ristorante Su Passu.





Auto propria,scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua da bere.

Costo: € 10 a persona Adesioni entro le ore 14:00 di venerdì 15 settembre al 3489305607, Stefania Auto propria,scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua da bere.Costo: € 10 a persona Adesioni entro le ore 14:00 di venerdì 15 settembre al 3489305607, Stefania www.allascopertadi.it