La Settimana Classica a Ghilarza

La terza edizione de La Settimana Classica , promossa dal Comune di Ghilarza con la partecipazione dell'Unione dei Comuni del Guilcier, la collaborazione della Scuola Civica di musica Guilcier-Barigadu, l’ associazione Ellipsis di Sassari, la Pro loco e la Consulta giovanile, prenderà il via presso la Casa della Musica, l'11 settembre, con un laboratorio musicale dedicato ai bambini della Scuola Primaria.



Venerdì 15 settembre nel centro storico di Ghilarza, in via Regina Margherita alle ore 21, saranno in scena la giovane promessa di Ghilarza, Andrea Addis al clarinetto e a seguire Michele Spiga al pianoforte, con un omaggio a Glenn Gould, il grande pianista canadese, scomparso prematuramente nel 1982.





Sabato 16 alle ore 20,30 in via Arcivescovo Sotgiu, sarà la volta de "L'orchestra dell'orto di nonno" , con l’esito scenico del laboratorio musicale per bambini a cura di Alessandro Cau e Mauro Sigura. Alle ore 21 l’ Ensemble Ellipsis in "Pierino e il lupo" , favola con musiche di Sergej Prokofiev. Sul palco il quintetto di fiati composto da Carlo Valle, Toni Chessa, Chiara Tanca, Elena Ibba, Roberto Mura e Luigi Patanè . I personaggi verranno descritti dalla voce di un narratore ed interpretati dagli strumenti dell’orchestra d’archi.



Infine si chiuderà la kermesse musicale, domenica 17 alle ore 21, nella frazione di Zuri con il giovane Francesco Pes al violino , seguito alle 21,30 dal concerto cameristico vocale – strumentale, “La lirica, l’operetta e la canzone nei secoli”, con il soprano Alice Madeddu, il baritenore Manuel Cossu e il pianista Matteo Martis .Tra le strade del centro storico sarà allestita l’’installazione d’arte “Dove cadono le ombre” di Pietruccia Bassu.