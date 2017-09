Bertas in concerto a Berchiddeddu

Alle ore 22 in Piazza Santa Maria si esibirà il gruppo dei Bertas che ha ormai più di mezzo secolo di vita ed è considerato il gruppo pop più longevo della storia musicale della Sardegna.



La storia umana e musicale dei Bertas è molto variegata: da Fatalità a Badde Lontana, da Como cheria a Sa Missa, dall'uso del sardo nella musica pop alla raffinata vocalità con le corali.



Non c'è famiglia isolana in cui non ci sia un nonno, un genitore o un figlio che non conoscano almeno un brano del repertorio della band