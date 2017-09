Su Connotu 2017 a Villacidro

Per tutta la giornata di domenica si svolgerà "Su Connotu" la festa di biodiversità giunta alla sesta edizione.



Si susseguiranno dimostrazioni pratiche di antichi mestieri e realizzazioni dal vivo e ci sarà la possibilità di visitare le esposizioni di prodotti della nostra tradizione.



Per chi desidera mettersi alla prova ci sarà la possibilità di apprendere, attraverso i laboratori del "saper fare", diverse pratiche per la costruzione di manufatti, come l'intreccio delle canne per ottenere la tipica "loscia", l'autoproduzione di saponi, deodoranti, dentifrici, candele in cera d'api o ancora dei mini cuscini aromatici con le erbe sponanee della nostra isola.





Alle ore 13 si terrà il pranzo in piazza, con un menu a base di prodotti e ricette locali, aperto a chiunque voglia sostenere l'iniziativa attraverso un piccolo contributo.



Dalle ore 15 alle 17 ci sarà l'incontro aperto, con scambio di saperi, passioni, esperienze. Si parlerà di agricoltura, sovranità alimentare, territorio e sostenibilità, con la partecipazione degli operatori del settore impegnati in esperienze di recupero agri-culturale.



Per info e prenotazioni

www.progettocomune.info

facebook

cell. whatsapp 3485872273 E tanto altro ancora.Alle ore 13 si terrà il pranzo in piazza, con un menu a base di prodotti e ricette locali, aperto a chiunque voglia sostenere l'iniziativa attraverso un piccolo contributo.Dalle ore 15 alle 17 ci sarà l'incontro aperto, con scambio di saperi, passioni, esperienze. Si parlerà di agricoltura, sovranità alimentare, territorio e sostenibilità, con la partecipazione degli operatori del settore impegnati in esperienze di recupero agri-culturale.Per info e prenotazionicell. whatsapp 3485872273