A Cagliari ottava edizione del Corso di Scrittura CreAttiva ScriviAmo

Al via il 17 ottobre prossimo l’Ottava “Edizione Autunnale” del Corso di Scrittura CreAttiva "ScriviAmo" che partirà dal 17 ottobre 2017.



Appuntamenti seminariali, tenuti da docenti esperti, che forniranno ai frequentanti gli strumenti linguistici e di comunicazione necessari a scrivere, comunicare e percepire il mondo in modo critico e creativo.



Lezioni frontali di tipo tradizionale unite a pratici esercizi elaborati dai docenti. Una didattica improntata alla leggerezza e alla completezza in cui l’ascolto, il confronto e l’imitazione contribuiscono allo sblocco del meccanismo creativo.



– la prosa (il racconto, il romanzo, stili, costruzione del personaggio, costruzione della storia);

– la prosa giornalistica;

– la scrittura per il web (fondamenti: strutturare i contenuti di un sito web);

– la poesia (figure retoriche, scrivere e leggere la poesia);

– fondamenti di lettura creativa ed espressiva di gruppo (mettere in scena la parola);

– ideare e scrivere il “tuo” personaggio;

– una realtà “sfumata” per un personaggio a tutto tondo;

– scrittura e musica (la valenza terapeutica della scrittura).





Al termine del corso saranno consegnati gli attestati di frequenza.



È previsto un saggio finale.



Le lezioni si svolgeranno ogni martedì, dalle 18:30 alle 20:30 presso la consueta sede dello Studio di Musicoterapia in vico Conte Biancamano, 5 a Pirri (Cagliari).



Per informazioni o iscriversi, chiamare al numero 3408089838 dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00.



È possibile chiedere informazioni su didattica e costi contattandoci all’indirizzo e-mail scriviamocorso@gmail.com