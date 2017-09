Il Teatro di Sanluri riparte con la Stagione OFF al Parco S’Arei

Abaco Teatro e il Comune di Sanluri presentano la nuova Stagione OFF che si svolgerà all’aperto, nello spazio gradinata adiacente al Teatro, dal 9 settembre al 15 ottobre alle ore 19.



La struttura, che si trova all’interno del Parco S’Arei, si trasformerà in un moderno anfiteatro, accogliente e creativo. Abaco propone un cartellone studiato per le serate di fine estate/inizio autunno.



La Stagione OFF ha in programma 3 appuntamenti in settembre e 3 in ottobre a cui parteciperanno artisti del teatro, cabaret, musica e recital.

Sabato 9 settembre alle ore 19



La Stagione si aprirà con l’inaugurazione di 2 mostre della fotografa sanlurese Paola Congia, che saranno visitabili fino a dicembre nel foyer del teatro. “Naturorto"è il titolo della prima serie di foto, realizzata in stile caravaggesco, dove si ritraggono ortaggi e frutti di Sardegna fra luci e ombre, e la seconda è “Il Sogno di un Pianoforte” con immagini surreali tra tastiere e gocce d’acqua, lacrime come lenti d’ingrandimento dello spartito musicale.

La serata prevede la performance dell’attrice Francesca Falchi nella divertente parodia di Anita Garibaldi tratta da “Donne sull’orlo” di cui è autrice. Seguirà la pièce del danzatore Roberto Magnabosco con una esibizione a sorpresa. Entrambi gli artisti sono reduci da Menzioni della giuria del Premio Giardini Aperti Città di Cagliari per la migliore scrittura, assegnato alla Falchi e la Menzione alla carriera nella danza per Roberto Magnabosco.



Domenica 10 settembre ore 19 - Fritto Misto e Baccalà, produzione Effimero Meraviglioso, presenta un colorato collage di canzoni (Mina, Paolo Conte e altri brani molto conosciuti), sketches, parodie interpretate da Marta Proietti Orzella che le ripropone con classe e humor . Si trasforma poi nella strampalata sessuologa di Anna Marchesini che, provocando nel pubblico risate a profusione, dipinge con toni macabri il sesso all'interno del matrimonio. E ancora Gaber, Verdone, Monica Vitti, senza tralasciare l'irresistibile Gigi Proietti. La Orzella si esibisce insieme alla band NoiseOff con Luca Pauselli (Chitarra), Andrea Loi (Basso), Alessandro Atzori (Batteria) Sara Proietti (Voce).



Domenica 17 settembre ore 19 - Cuba Son è un concerto dal puro e irresistibile “sabor cubano”, prodotto in Italia da Palazzo D’Inverno, che riesce a contagiare ed entusiasmare il pubblico.



Domenica 1 ottobre ore 19 Maria di Eltili del Crogiuolo è uno spettacolo scritto e disegnato dal noto fumettista Bepi Vigna e interpretato da Rita Atzeri. Racconta della bambina rapita dai Saraceni



Domenica 8 ottobre ore 19 - L’Ultima Shamana. Il Messico di Chavela Vargas con Anna Lisa Mameli (voce) e Corrado Aragoni (pianoforte)



Domenica 15 ottobre ore 19 - A Quel Paese una divertente commedia di e con Francesco Civile e Daniel Dwerryhouse prodotta da Anfiteatro Sud.



Mostre - Ingresso gratuito

Spettacoli domenicali € 4,00