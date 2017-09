"Katakombe Kabarett" a Uta

Venerdì 15 settembre alle ore 21.00 sarà in scena presso piazza S'Olivariu a Uta “KATAKOMBE Kabarett” con Sabrina Mascia e Andrea Meloni, regia e testi di Andrea Meloni. Dopo aver riscosso un successo di pubblico durante la stagione teatrale 2016/2017, la satira e il non sense, l’humor nero e grottesco di “KATAKOMBE Kabarett” tornano a essere protagonisti all'interno della rassegna "Estate Utese 2017".



All’interno di “KATAKOMBE Kabarett”, che nel nome e nel genere riprende uno tra i più celebri locali di kabarett della Germania degli anni Venti e Trenta, si alternano i diversi stili comici in cui spaziano monologhi e dialoghi irriverenti e contemporanei, che fanno sì ridere, ma che lasciano ampio spazio alla riflessione su temi universali e di stretta attualità.





Un viaggio che, attraverso i testi composti dall’autore, attore e regista Andrea Meloni, porterà il pubblico a porsi domande sulla propria esistenza e su quella del mondo che ci circonda. Grazie alla scrittura e la messa in scena di questo spettacolo Andrea Meloni continua il percorso iniziato con “L’Incantanebbia kabarett” (produzione di teatro – musica del Teatro Laboratorio Alkestis e della compagnia d'arte Circo Calumet che ha debuttato all’Alkestis di Cagliari e allo Zelig di Milano alla fine del 2015) e che l’ha riportato, dopo circa vent’anni ,alla scrittura e all'interpretazione del genere comico e satirico. Lo spettacolo "Il Palazzo sullo Sgabello", gli articoli di satira sul quotidiano "L’Unione Sarda” e il primo premio come autore umoristico per il concorso nazionale della rivista "Comix", segnano i momenti più significativi di quel periodo artistico.



Per informazioni: 070 306392 - info@teatroalkestis.it -



