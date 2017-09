Rassegna "Calici a Corte" all'Albergo Diffuso Il Mandorlo di Baressa

ORGANIZZAZIONE

Albergo diffuso Il Mandorlo

Il Mandorlo è un Albergo Diffuso in Strutture Tipiche nel Centro Storico del Comune di Baressa (Oristano), il paese del mandorlo, nell'area della Marmilla. Risultato di un'attenta ristrutturazione di ruderi risalenti alla fine dell'Ottocento, l'albergo ripropone i tratti tipici dell'architettura rurale tradizionale della Sardegna attraverso il recupero dei materiali originari quali tipicamente la pietra il legno La struttura dispone in totale di 10 camere e 2 appartamenti indipendenti. Le camere della struttura principale sono 8, rigorosamente allestite in stile sardo, e godono della presenza di un'ampia corte esterna, una sala ristoro per la colazione a buffet, l'angolo libreria a disposizione degli ospiti e l'angolo bar con salottino oltre ad un'area solarium al primo piano.

Sito internet: http://www.albergodiffusoilmandorlo.it/

Email: info@ albergodiffusoilmandorlo .it

Telefoni: Sonia +39 393 9193860 Marc (english/français) +39 393 9047185

