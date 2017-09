A Cagliari il Corso di ceramica "Le forme della creatività"

Un percorso in cui l’argilla consente di dare forma ai propri pensieri rendendoli espliciti e condivisibili in un linguaggio universale. Un'esperienza di sperimentazione delle proprie possibilità espressive attraverso lo scambio e il confronto. La scoperta della propria creatività sarà favorita e stimolata dall'alternanza di lavoro individuale, in coppia e in gruppi, in un processo in cui le diversità diventano complementarietà e le competenze di ognuno sostegno e contributo al lavoro altrui.



Chiunque, anche senza abilità di base, potrà vivere un esperienza artistica che, libera da modelli di riferimento, faciliterà la scoperta della propria creatività individuale in un processo liberatorio e terapeutico allo stesso tempo.

I temi proposti prenderanno spunto dalle opere di importanti scultori sardi quali Nivola e Sciola.



Il corso previsto fino a dicembre costituisce una prima fase propedeutica di orientamento, o recupero di abilità precedentemente acquisite, della durata di 20 ore. Per chi è interessato sarà possibile proseguire da gennaio 2018 con ulteriori 30 ore per approfondire i temi proposti nel corso precedente.



Primo incontro introduttivo gratuito : lunedì 25 settembre 2017 - ore 18,30.

Necessaria la prenotazione entro il 21 settembre

Inizio corso: 9 ottobre ore 18,30

Durata: incontri settimanali di 2 ore per complessive 20 ore

Quota di partecipazione: Soci: 180 € (tessera:10 €) - Non soci: 210 € Compresi i materiali e la cottura dei manufatti.



Info e prenotazioni: Centro Comunale Area 3 - Via Carpaccio 14/16 T. 320 3665891 - Facebook: Centro Area Tre