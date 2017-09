Visitare San Salvatore di Sinis dalle terme romane all'ipogeo

Visitare San Salvatore di Sinis ci permetterà di immergerci in un’atmosfera d’altri tempi.



L’area venne frequentata fin dall’età nuragica e poi romana come luogo di culto. Da secoli fa da cornice alla manifestazione religiosa conosciuta come “Corsa degli Scalzi” .

Per le sue caratteristiche negli anni ’60 e ’70 del 1900 venne utilizzata come set cinematrografico di alcuni film western.

Il villaggio di San Salvatore si trova nella Penisola del Sinis, nel territorio di Cabras .



Le notevoli risorse idriche, saline, boschive e metallifere della regione hanno favorito l’insediamento umano fin dal Neolitico (V millennio a.C.). Insieme ricostruiremo la storia di questa parte del Sinis: dal periodo nuragico documentato nell’ipogeo della chiesa di San Salvatore di Sinis, alla fase romana delle sue terme (Dom’e Cubas) e lo stesso ipogeo.



Descriveremo l’antica tradizione della Processione di San Salvatore di Sinis (conosciuta anche come Corsa degli Scalzi) in cui ogni anno si rinnova il voto al santo. Termineremo con l’impresa cinematografica avviata dalla Corronca Company alla fine del 1960, che contribuì a far conoscere San Salvatore a livello nazionale e internazionale. Il villaggio infatti divenne il set di diversi film western girati, interamente o parzialmente, tra le sue case basse e le vie polverose. Per chi vorrà, la visita terminerà con un pranzo presso la trattoria "Abraxas" a San Salvatore di Sinis.



Obiettivi

Collocare San Salvatore di Sinis nel tempo e nello spazio; percorrere le diverse fasi storiche del villaggio; conoscere i diversi culti che si sono succeduti nei secoli in quest’area; ricostruire l’esperienza cinematografica del villaggio, dal 1960 al 1990.



Luogo e ora di incontro

La visita si svolgerà dalle 10:00 alle 13:00 di domenica 10 settembre. L’appuntamento è davanti alla Chiesa di San Salvatore di Sinis, Cabras (Oristano). La visita alle terme di Dom’e Cubas durerà circa un’ora, poi proseguiremo all’interno della Chiesa e dell’ipogeo di San Salvatore per circa un’ora e mezza.



Itinerario

A) Punto di incontro (Ingresso Chiesa e ipogeo di San Salvatore di Sinis)

B) Terme di Dom’e Cubas

C) Chiesa e ipogeo di San Salvatore di Sinis



Costo

Per i soci la visita è di 10€. I nuovi soci pagheranno solo il tesseramento: 10€. La tessera di Mare Calmo, valida per 1 anno, dà diritto a un’attività gratuita al mese.

L’accesso alle terme e alla Chiesa di San Salvatore di Sinis è gratuito.

Il pranzo presso la trattoria "Abraxas" avrà un costo di 20€ a persona e comprenderà: - Grigliata di muggini (o grigliata di verdure); - Contorno con insalata mista; - Vino e acqua.



Per prenotare il pranzo si prega di dare conferma entro giovedì 7 settembre alle 19:00.



Prenotazione

Per partecipare all’evento è necessario compilare il modulo di prenotazione sul sito www.marecalmo.org, oppure inviare una mail all’indirizzo info@marecalmo.org, o ancora via sms al numero (0039) 3407104957 indicando il numero di partecipanti, i dati anagrafici (carta d’identità e codice fiscale) di ognuno e un recapito telefonico.

I posti sono limitati!



Indicazioni pratiche

È consigliato munirsi di abbigliamento adatto per escursioni (tuta o jeans, scarpe per camminata, ecc.). Si suggerisce inoltre di portarsi appresso una protezione solare, un cappellino e una bottiglia d’acqua.