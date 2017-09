Trekking nell'Isola di Tavolara

Un' escursione che vi offrirà immagini della Sardegna veramente uniche e la reale sensazione di scalare una montagna con passaggi verticali resi fruibili da corde fisse e cavi in acciaio. Ma le gioie di questa esperienza non finiscono qui, tempo permettendo, potremo fare snorkeling nelle acque cristalline del parco naturale di Tavolara ricchissime di tutte le specie che abitano il mediterraneo: cernie, saraghi, corvine, occhioni faranno carosello di fronte hai nostri occhi.



ORARI E PUNTI DI INCONTRO: ore: 8:00 Cala Finanza

differenti punti di incontro sono concordabili in sede di contatto telefonico

LUNGHEZZA: Km 6,00 a/r

EQUIPAGGIAMENTO: SCARPE DA TREKKING (indispensabili), abbigliamento comodo e "a strati", giacca a vento, cappellino, PRANZO AL SACCO, snack, frutta fresca o secca, acqua (2 litri), costume da bagno, asciugamano, eventuale cambio asciutto

GRADO DI DIFFICOLTA': Impegnativo (EEA) percorso adatto a chi è abituato a camminare e in buona forma fisica, non adatto a chi soffre di vertigini.



DISLIVELLO: 565 mt ADESIONI ENTRO IL 14/09

L'EVENTO E' SOGGETTO AD UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI E PUO' SUBIRE MODIFICHE O CANCELLAZIONE (orari, punti di incontro, ecc.) PER MOTIVI CLIMATICI, ORGANIZZATIVI E LOGISTICI.



Per info e prenotazioni mail: xtremepointsardinia@gmail.com ; passulebiu@gmail.com tel: +39 3477607284 (anche whatsapp) Viviana