A Carbonia Corso base di Fotografia

Il corso è indirizzato a chiunque voglia avvicinarsi alla fotografia, sia per intraprendere un percorso formativo professionalizzante, sia per praticare questa arte a livello amatoriale. Non è richiesta nessuna conoscenza fotografica. Il corso è, infatti, adatto a chi è totalmente digiuno di fotografia, ma anche a chi, possedendo già alcune basi, vuole consolidarle facendo un ripasso generale delle tematiche per approfondire la propria preparazione.





Dalla fotocamera agli obiettivi, dall'esposizione alla profondità di campo, dalla composizione agli stili fotografici: finite le lezioni saprai padroneggiare la tua fotocamera in totale autonomia e potrai sfruttarne tutte le sue potenzialità per iniziare a personalizzare le tue fotografie e realizzare scatti unici. Il corso si svilupperà in 6 lezioni teoriche in aula e 2 uscite pratiche.

Per garantire lo svolgimento ottimale del corso, il numero dei partecipanti sarà limitato.

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido, per gli studenti, come credito formativo



Dove e quando: Liceo Pirandello, Carbonia - dal 20 Settembre 2017 Costo: 120 Euro

