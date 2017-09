A Porto Torres "Vinalia Turritana"

Il vino e le sue origini. Trastullo per banchettanti annoiati, pilastro dell'economia romana, moneta di scambio per l'acquisto di schiavi, prova di trasgressioni per le matrone più audaci, la preziosa bevanda diventa protagonista.

Per conoscere la storia e il suo valore sociale, il Polo Museale della Sardegna , in collaborazione con il Comune di Porto Torres e l’ Azienda Vitivinicola 1 Sorso di Leonardo Bagella, mercoledì 6 settembre 2017, alle 18.30, con apertura straordinaria fino alle 22.00, organizza al Museo Archeologico Nazionale Antiquarium Turritano e nell’Area archeologica di Turris Libisonis, via Ponte Romano, 99, Porto Torres, la conferenza “Vinalia Turritana”.





Il ricco programma della serata prevede, a partire dalle 19.00, il contributo dei rievocatori dell'Associazione Sardinia Romana - Anticae Viae, che ripropongono i momenti di lavorazione, commercio e consumo in età classica del vino, tra torchi, anfore, dolia e il vasellame da mensa riportato alla luce nelle regioni del Mediterraneo.



A seguire, il giornalista enogastronomico Pasquale Porcu interverrà con un suo contributo sulla produzione vinicola sarda, le origini e l'eredità della tradizione enologica nella società contemporanea.



Alle 21.00, Carlo Tronchetti, già Direttore del Museo archeologico Nazionale di Cagliari, presenta la conferenza "Oinos, vinum, vino".



Lo studioso, attraverso le fonti letterarie e le tracce rilevate tra le sponde greche, etrusche e romane del Mediterraneo, ci porterà nel cuore delle scoperte archeologiche che ne hanno riscritto la storia.

Alle 18.30, alla luce del tramonto, il personale dell’Antiquarium Turritano accompagnerà i visitatori, in un percorso dedicato al tema, nell’area archeologica di Turris Libisonis.



Nel corso della serata verrà offerta dalla Azienda Vitivinicola 1 Sorso una degustazione della preziosa bevanda. L’evento rientra nel calendario delle manifestazioni previste per Musei di Storie sul tema Cibo.