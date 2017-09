L'Associazione Event's Partners in collaborazione con il Comune di Carbonia, il Consorzio di Tutela Vino Carignano del Sulcis, il Consorzio di Tutela Vini di Sardegna, il Consorzio di Tutela Vini di Cagliari, la FIS (Fondazione Italiana Sommelier) presenta la prima edizione della rassegna Carbonia Wine Festival .

Un viaggio sensoriale con degustazioni guidate delle 25 cantine presenti appartenenti ai Consorzi di Tutela dei Vini, cibo e buona musica, per conoscere le migliori produzioni della Sardegna.



Vi aspettiamo nella passeggiata di via Manno dalle 19 in poi.



Concerti

Venerdì 8

ORE 20:00 I COLPEVOLI

ORE 22:00 CLAUDIA ARU



Sabato 9

ORE 22 TAYLOR MADE, The Essential of James Taylor



Per informazioni: Eventspartnersca@gmail.com 3479389791 #CarboniaWineFestival