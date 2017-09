Corso Canto Armonico "METODO 4L" a Monserrato

Il canto armonico è l’arte di cantare la più ancestrale delle melodie: la serie armonica. Gli armonici fanno parte dei suoni e delle voci che ogni giorno sentiamo attorno a noi, sono note musicali perfette e per questo motivo possono essere utilizzate per creare melodie o per rilassarci profondamente. Il corso è rivolto a tutti, soprattutto a chi non ha mai cantato o addirittura si ritiene stonato.

Attraverso la pratica del canto armonico, infatti, migliorano sensibilmente l’intonazione, la respirazione ed il tono della voce.



I docenti Ilaria Orefice e Giovanni Bortoluzzi vi guideranno attraverso un viaggio alla scoperta dello strumento voce con il “Metodo 4L” , metodo didattico chiaro, efficace ed intuitivo che permette di esplorare il mondo del canto armonico in ogni suo dettaglio.

Durante questo primo incontro, verranno affrontate le prime due tappe (L0-L1) dedicate all’apprendimento dei timbri vocali ed all’amplificazione degli armonici.