Raduno notturno di Auto d'Epoca a Baradili

Raduno auto d'epoca in notturna al Parco Acquatico Ilidarab di Baradili. Il Parco Acquatico di Baradili ospiterà gli appassionati delle auto storiche nello scenario delle piscine in notturna secondo un format unico nel suo genere.

tel. 393 919 3860 - 393 904 7185



Costo di iscrizione: euro 20,00 a persona

E' richiesta la prenotazione

Info Utili e Contatti

Orari di Apertura del Parco Acquatico Ilidarab:

Il parco apre al pubblico tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00, nel programma estate 2017 sono fissati in calendario tutti gli eventi e le manifestazioni estive.

Servizio di Prenotazione:

è disponibile il servizio di prenotazione lettini, ombrelloni e gazebo attrezzati riservati, chiamando entro le ore 19.00 della sera prima del giorno di arrivo ai numeri telefonici 070 280400 – 393 9193860.

Formule e Offerte:

sul sito ufficiale e in biglietteria sono indicate tutte le offerte e le formule agevolate per i carnet da più ingressi per singoli o gruppi e per gli abbonamenti individuali.

Pacchetti Soggiorno Formula Albergo + Parco Acquatico:

la direzione della Soc. Coop. Tursarda riserva offerte speciali per la formula Soggiorno con pernottamento in Albergo 3 stelle a soli 2 km dal parco acquatico.

Esercizio Convenzionato al Club di Camper Life:

anche per la stagione 2017 si conferma una convenzione speciale per le tariffe d’ingresso agli associati del Club Camper life; parcheggio gratuito e area sosta camper comunale a breve distanza dal parco.

La Direzione SOC. COOP. TURSARDA

Gestione Parco Giochi d’Acqua Ilidarab, via del Parco sn 09090 Baradili (OR)

Sito: www.parcoacquaticosardegna.com

Mail: info@parcoacquaticosardegna.com

Pagina facebook: Parco Acquatico Ilidarab

Servizio Parco Acquatico: Tel. +39 070 280 400, +39 393 919 3860

Servizio Pizzeria – Punto Ristoro e Chiosco - Bar: Tel. 0783 95013

Albergo Diffuso Il Mandorlo, Via Is Tellaias sn, 09090 Baressa (OR)

Sito: www.albergodiffusoilmandorlo.it

Mail: info@albergodiffusoilamandorlo.it

Pagina facebook: Albergo Diffuso Il Mandorlo

English / Français: +39 393 904 7185, +39 393 919 3860





