20° edizione del Festival internazionale di arte in strada Girovagando

Il 7 settembre l'anteprima a Sassari in Piazza Santa Caterina Il theatre en vol, reduce dal successo ottenuto in Serbia ad agosto, al prestigioso Nisville Festival, dove col progetto di coproduzione internazionale itinerante Gernika - azione teatrale in 4 movimenti, vince il premio del pubblico come miglior spettacolo e della critica come miglior colonna sonora, si accinge ad avviare il Festival Internazionale di arte in strada “Girovagando” che giunge quest'anno alla sua ventesima edizione.

Sempre a Sassari dal 14 al 17 settembre si svolgerà la parte centrale del Festival.

Una tappa speciale avrà luogo a SENNORI, sabato 16 settembre:

BORTIGIADAS

Dal 6 all'8 ottobre il Festival si trasferirà nel piccolo e delizioso centro gallurese

7 SETTEMBRE ASPETTANDO GIROVAGANDO Sassari - Piazza Santa Caterina

Per donazioni:

Frutto maturo del Theatre en vol - fertile sodalizio di due visionari artisti, Michelle Kramers e Puccio Savioli, in seguito affiancati da un'altra importante colonna nell'attività artistica e organizzativa, la regista Maria Paola Cordella - Girovagando rappresenta per la città di Sassari e per la Sardegna un consolidato patrimonio culturale che, nel corso delle sue numerose edizioni, ha portato e fatto conoscere a un pubblico sempre più ampio il meglio delle produzioni internazionali del teatro e dell'arte di strada. Festival sempre molto atteso dalla città, è la manifestazione che meglio riassume e divulga la filosofia del Theatre en Vol: un caleidoscopico generatore di eventi in cui convivono progetto, utopia, immaginazione, interazione e coinvolgimento del pubblico. In questa atmosfera si collocano con coerenza gli Habitat Immaginari, formula e format che identifica i luoghi del Festival imprimendo loro una trasformazione, non solo a opera di allestimenti e scenografie, ma anche e soprattutto attraverso la qualità dell'energia artistica sprigionata nelle performance e negli spettacoli. Così come i Soggiorni Itineranti che costituiscono la cifra di un Festival nomade per vocazione.Per festeggiare il compimento dei primi due decenni di questa affascinante storia, la manifestazione sceglie il significativo titolo di “CONVIVENZE - GENERAZIONI, RIGENERAZIONI” sottolineando così la capacità di Girovagando di rigenerarsi, pur rimanendo fedele alla propria natura e alla missione fondamentale alla base del Festival, quella di coinvolgere e unire fasce eterogenee di pubblico per età ed estrazione culturale.Quella di quest'anno sarà dunque un'edizione particolarmente ricca e articolata nelle proposte e nei luoghi di svolgimento e si snoderà in tre diversi momenti.Il 7 settembre, inPiazza Santa Caterina a Sassari, avrà luogo l'anteprima ASPETTANDO GIROVAGANDO con un HABITAT IMMAGINARIO davvero speciale. La piazza, luogo storico del festival, sarà trasformata nel primo SOGGIORNO ITINERANTE colorato e accogliente dove, con la collaborazione di Forelock, giovane musicista sassarese con un percorso condiviso col Theatre en vol, esploderanno le calde e travolgenti note di DUBFILES, progetto musicale curato dal producer Paolo Baldini.Saranno quattro intense giornate che avranno come luogo centrale della manifestazione i Giardini pubblici. Da lì tutte le proposte del festival si irradieranno per strade, piazze e vie permeando la città di un'atmosfera festosa fatta di note, racconti e nuove esperienze di convivenza provocatorie e innovative. Sarà un'invasione garbata e tuttavia sorprendente tra spettacoli e interventi di teatro di strada, danza e musica urbana, nuovo circo, installazioni, improvvisazioni, videomapping e paesaggi sonori. Filo conduttore dei molteplici eventi sarà l'uomo contemporaneo e il modo in cui questi viene mutato dall’ambiente urbano e dei modi in cui egli stesso è in grado di mutarlo; una mutazione bi-univoca e interattiva.musica, marionette, HABITAT IMMAGINARI e SOGGIORNI ITINERANTI animeranno la FESTA DI FINE ESTATE. Una giornata per chiudere in bellezza ed allegria una stagione all'insegna della street art, delle contaminazioni e della voglia di vivere, condividere e trasformare gli spazi urbani. Girovagando avrà infine il suo epilogo aper creare nuove occasioni di CONVIVENZE – GENERAZIONI, RIGENERAZIONI. Saranno 3 giorni dedicati al tema della migrazione e dell’accoglienza come opportunità di crescita culturale e umana. Laboratori, incontri, percorsi mentali e fisici, proiezioni, teatro e musica all’insegna di una politica dell’attenzione che ha al centro l’essere umano: chi è in un luogo, chi quel luogo ha diritto di viverlo come chi ci è sempre vissuto.Il Festival vivrà dunque la sua anteprima il 7 settembre, in piazza Santa Caterina a Sassari. Qui dalle 20:30 inizierà a prendere forma l'HABITAT IMMAGINARIO e il relativo SOGGIORNO ITINERANTE con il laboratorio di STREET FALEGNAMERIA che dalle 22:00 accoglieranno i DUBFILES di Paolo Baldini, storico e autorevole esponente del raggae italiano, muusicista, produttore, dubmaster con un taccuino di collaborazioni importanti che vanno dagli Africa United ai Mellow Mood, passando per Tre allegri ragazzi morti per arrivare a Giovanotti. ll progetto DUBFILES è un tributo al multiforme genio musicale giamaicano, genuino e spontaneo, che spesso si manifesta nelle realtà più popolari, lontane dai riflettori, e sul quale Baldini e soci cercano di attirare invece la meritata attenzione mediatica e di un pubblico più vasto. A coadiuvare la performance di Baldini ci sarà Forelock, ovvero Alfredo Puglia, entrato già dal 2013 a fare parte del progetto DUBFILES sotto la guida di Baldini. Forelock è una delle voci più promettenti del reggae italiano. Con le sue numerose collaborazioni, nate durante i suoi ultimi due viaggi in Giamaica, si è conquistato il titolo di “Top Singa” dai membri della comunità reggae, italiana e non solo. nel 2008 entra a far parte della famiglia Arawak, diventando una delle voci della band, oltre a curare la parte compositiva e i testi dei brani. Collabora inoltre con importanti nomi come Mellow Mood, Sr. Wilson, Andrew I, all’interno dell’Alambic Conspiracy Studio. Saranno dunque i due musicisti ia dare vita con il Sound System e una Live section, a un'autentica e coinvolgente festa di apertura del festival Girovagando che dal cuore pulsante di Sassari si allargherà neile successive giornate del festival a tutta la città e oltre. Significativo l'appello che gli organizzatori lanciano a sostegno del Festival: “Invitiamo tutti i cittadini – dicono gli organizzatori - a partecipare concretamente a questa XX edizione del festival. Per questo importante compleanno chiediamo un contributo generoso al nostro pubblico, agli affezionati e ai nuovi arrivati. Ospitate un artista. Lasciatevi andare ad azioni spontanee con garbo e curiosità. Riempite il cappello dopo gli spettacoli con un contributo equo e proporzionato alla vostra tasca.” Una necessità che è un segno dei tempi, non facili per molti e in particolare per chi organizza manifestazioni culutrali: “È una gioia rinnovare ogni anno questo appuntamento – sottolinea ancora la direzione della manifestazione - ma purtroppo ogni anno diventa più difficile.Noi ci mettiamo tutta la nostra passione e ogni nostra risorsa, voi quello che sentite e potete. Difendiamo e sosteniamo il festival.Festival Girovagando, IBAN IT43B0501803200000000237540. Buon ventesimo Girovagando a tutti”.facebook: festival girovagando theatre en vol habitat immaginari