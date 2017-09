A Thiesi "Immotivato e misterioso come il cielo e la volta stellata"

La Cooperativa Siendas è lieta di presentarvi il suo primo evento: "Immotivato e misterioso come il cielo e la volta stellata"

La giornata si svolgerà a Thiesi , in località Su Saucu. Inizieremo alle 16 con la passeggiata archeologica nei pressi del protonuraghe Fronte Mola.

Alle 18,30 le ragazze dell'associazione Norma Teatro ci intratterranno nella suggestiva cornice dei riparoni di roccia con la lettura delle poesie di Francesco Masala.

Non portate dietro con voi la merenda perché abbiamo pensato anche a quello!

Dietro pagamento di un ticket offriremo una degustazione di prodotti tipici locali, panini e tanto altro!



La serata culminerà con l'osservazione guidata delle stelle da parte della Società Astronomica Turritana.



Suggeriamo di munirsi di pile e abbigliamento adeguato a percorsi in campagna di bassa/media difficoltà.



Per info sull'evento e prevendite per le degustazioni i contatti sono i seguenti:

Alba 3498311073

Maria Giovanna 3404701559

Stefano 3493515294

mail siendas.scarl@gmail.com



L'evento è organizzato in collaborazione con il comune di Thiesi, la Pro Loco e la Regione Sardegna.