"Impressionismo e Espressionismo" mostra collettiva a Cagliari

L' Associazione culturale La Ruota della Fortune è lieta di presentare la mostra collettiva di pittura, fotografia e scultura dal titolo "Omaggio a Impressionismo & Espressionismo" con inaugurazione il 7 Ottobre alle ore 19:00 presso la propria galleria a Cagliari in via Bacaredda 48/b.



"Omaggio a Impressionismo & Espressionismo" vuole essere una mostra collettiva di pittura ma anche di fotografia e scultura aperta a tutte le forme d'arte per omaggiare appunto gli artisti di quel periodo storico che va dalla seconda parte del 1800 sino all'inizio del 1900 che sono stati fondatori con questi due movimenti artistici della pittura e dell'arte moderna.



Inaugurazione: sabato 7 Ottobre ore 19:00 , ingresso gratuito

Verrà offerto un ricco buffet a tutti i presenti.



La mostra dopo l'inaugurazione sarà visitabile sino al 13 Ottobre ai seguenti orari: 10:00/13:00 e 16:00/20:00 -chiuso la domenica- (su prenotazione è possibile visitare la mostra dalle 13:00 alle 16:00 durante la settimana: tel.345-6457841 per prenotazioni)



Possono partecipare tutti gli artisti associati (chi non lo è puo' associarsi).

La quota di partecipazione è di euro 20.



Possono partecipare pittori, scultori, fotografi: il tema è un omaggio agli artisti impressionisti ed espressionisti". Si può partecipare con un'opera per ogni artista di dimensioni massime di 1 metro quadrato. Le iscrizioni termineranno con il raggiungimento di 50 iscritti.



Le opere dovranno pervenire in galleria lunedì 2 ottobre ai seguenti orari : 10/13 e 16/20.

Per maggiori informazioni o per iscrivervi potete recarvi presso la galleria dell'associazione culturale La Ruota della Fortuna a Cagliari in via Bacaredda 48/b (telefono 345-6457841). Crediti: l' opera pubblicata nella locandina è stata dipinta da Fabrizio Maccioni ed è un omaggio a "Notte Stellata" di Van Gogh.



