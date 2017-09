La chitarra di Davide Mocci e le stelle al castello di Acquafredda

La cooperativa Antarias in collaborazione con il chitarrista Davide Mocci vi invita a partecipare ad un’esperienza magica, a cavallo fra musica e storia, arte e paesaggio Sotto la luce delle stelle, e tra le mura del castello, le note della chitarra di Davide Mocci risuoneranno nel silenzio della notte, regalandoci emozioni e sensazioni uniche.



Il Maestro ci guiderà in un viaggio costellato da musiche di vari autori e di diversi periodi storici, tra le rovine del castello appartenuto al leggendario Conte Ugolino, amalgamando le melodie con i rumori misteriosi di questo antico luogo.

Programma

Un appuntamento da non perdere per coloro che amano la musica, ma anche per chi ama farsi affascinare dai paesaggi suggestivi e speciali, per sognare in una notte d’estate.A partire dalle ore 20:00 ritrovo ed iscrizioneAlle 20:15 escursione guidata notturna al Castello di Acquafredda a Siliqua, raggiungibile a piedi salendo la collina fino alle antiche mura.Storie e leggende accompagneranno il cammino: la fortezza appartenuta al Conte Ugolino della Gherardesca le sussurra e le custodisce, nascondendo chissà quanti segreti…Alle 21:15 sui 200 metri della torre cisterna: concerto di Davide mocciOre 22:15 fine concerto e discesa ore 22:30 rientro alla base del collePer l'escursione notturna al castello (con prenotazione obbligatoria) biglietto di ingresso € 10:00 ridotto € 5.00 (ragazzi dai 6 ai 13 anni) – attenzione è necessario avere una torcia e scarpe robuste (da trekking o da tennis). www.castellodiacqufredda.com