A Cagliari un itinerario dal titolo "I Dimenticati della Karales romana"

L'Archeo Labor è lieta di proporvi un Tour alla scoperta di...quelle persone che, nonostante siano state per lo più ignorate dalle fonti ufficiali romane, contribuirono a fare la Storia quanto i grandi personaggi. Attraverso questo inedito tour tra le vie della Karales romana si andrà ad osservare e ad analizzare i ruoli di personaggi considerati umili già nello stesso periodo romano, persone quasi invisibili agli occhi dei potenti, pressoché dimenticati... Lupe, gladiatori, liberti, forestieri, chi erano costoro? Venite con noi e lo scoprirete.





LOGISTICA : appuntamento ore 21, fronte chiesa di Sant'Ignazio, l'evento avrà termine nella zona del corso e durerà circa 2h.

Per info e prenotazioni potete inviare un messaggio privato alla pagina Archeo Labor, oppure contattarci tramite: tel. 3249008559 mail. archeolabor@gmail.com



Vi ricordiamo che per questo evento è necessaria la prenotazione e vi raccomandiamo puntualità per evitare di perdere l’inizio del tour!



La presenza dei figuranti è assicurata solo nel caso in cui si dovesse raggiungere un numero minimo di 15 persone; con un numero inferiore la guida verrà svolta in maniera tradizionale. Le prenotazioni verranno chiuse alle 12 del 07 Settembre.



Per qualsiasi informazione siamo a Vostra totale disposizione.

Tariffe: Biglietto intero: 7€ Bambini dai 7 ai 10 anni compiuti: 5€ Bambini fino ai 6 anni gratis



Testo e immagine rilevati dal web