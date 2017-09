Laboratorio di sensibilizzazione alla sordità e pratica LIS a Cagliari

L’Associazione di Promozione Sociale Inmediazione organizza un laboratorio di sensibilizzazione per diffondere conoscenze e competenze di base sul mondo della sordità e della Lingua dei Segni Italiana (#LIS).



Il laboratorio si svolgerà a Cagliari ogni mercoledì dalle ore 16 alle ore 19 ospite dell' AssociazioneEfys Onlus presso il Centro di quartiere La Bottega dei Sogni in Piazza Savoia n°4.



Obiettivi

Il laboratorio vuole favorire la conoscenza e la formazione sul tema della sordità, al fine di sostenere e favorire la crescita personale, sociale e culturale delle persone sorde.

Ogni partecipante, entrando in contatto con il mondo dei sordi e della loro lingua, potrà iniziare a comunicare ed esprimersi nella Lingua dei Segni Italiana, favorendo il processo di integrazione delle persone sorde a tutti i livelli della vita sociale.



Programma

Il laboratorio sarà strutturato in una parte teorica, accompagnata dalla visione di filmati e dall’analisi di situazioni reali e da una parte pratica di insegnamento della LIS: ▸ basi di linguistica ▸ educazione del bambino sordo ▸ pratica LIS (esercizi, video, momenti di incontro e condivisione diretta con persone sorde). Al termine del percorso i partecipanti avranno acquisito: ▸ conoscenze su storia e cultura dei sordi e basi della Lingua dei Segni (LIS); ▸ capacità di relazionarsi alla sordità, al sordo e alla LIS per ciò che concerne la sfera della vita quotidiana; ▸ regole base della comunicazione con i sordi. L’Associazione Inmediazione si avvale della professionalità di due socie Interpreti LIS professioniste: Manuela Medau e Maria Paola Casula e della collaborazione di persone sorde. Il laboratorio si svolgerà da ottobre 2017 a febbraio 2018 per un totale di 50 ore in presenza con esame finale di valutazione delle competenze acquisite.



Iscrizioni

Per informazioni sui costi e sulle modalità di iscrizione contattateci su Inmediazione o alla e-mail info@inmediazione.org



